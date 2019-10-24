Цирковой медведь напал на дрессировщика во время представления

Атакованный хищником мужчина выжил. Шоу продолжилось, несмотря на шокирующий инцидент.

Медведь напал на дрессировщика во время циркового представления в городе Олонец в Республике Карелия. Видео с моментом инцидента появилось в соцсетях, передает "Пятый канал".

Происшествие случилось вечером 23 октября. На кадрах можно увидеть, что первое время медведь послушно выполняет требования дрессировщика, затем внезапно животное накидывается на мужчину и валит на пол. Другой сотрудник цирка, находившийся в этот момент на арене, пытается отвлечь хищника - пинает медведя, однако животное не обращает на него внимания.

Автор видео сообщила, что после инцидента шоу продолжилось. Она заверила, что дрессировщик точно выжил. Какие он получил повреждения, пока не известно. Цирк был приезжим.

В январе ягуар напал на помощника дрессировщика в Омске. В отличие от случившегося в Олонце этот инцидент произошел во время репетиции.

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