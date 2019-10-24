Туман, дожди, метель: погода в Казахстане 24 октября

На севере страны ожидается неустойчивый характер погоды.

РГП "Казгидромет" сообщил о прогнозе погоды на 24 октября, передает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (преимущественно дождь). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе, севере, северо-востоке – гололед, на севере и востоке - низовая метель.

- В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, днем местами порывы 23-28 м/с. В Акмолинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Павлодарской области ночью местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с. В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22 м/с. В Карагандинской области местами – туман, днем усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области ожидается усиление ветра 18 м/с. В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами – туман, - отметили метеорологи.

Прогноз погоды в Алматы: днем 12°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем 7°, преимущественно облачно

Прогноз погоды на 24 октября.

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