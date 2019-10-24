В Узбекистане мужчина проглотил иглу во время чистки зубов

С ее помощью молодой человек пытался извлечь остатки пищи, застрявшей у него в зубах.

Хирурги многопрофильного медицинского центра на юге Узбекистана успешно прооперировали молодого человека, проглотившего швейную иглу во время чистки зубов, сообщил РИА Новости в четверг представитель областного минздрава.

Представитель минздрава сообщил, что в областной медцентр поступил 19-летний житель Гузарского района, который проглотил швейную иглу. Со слов пациента выяснилось, что с ее помощью молодой человек пытался извлечь остатки пищи, застрявшей у него в зубах.

- Рентген и компьютерная томография выявили, что игла находится в шейном отделе позвоночника. Было принято решение срочно провести операцию по извлечению иглы, - сообщил собеседник.

По его словам, для центра эта первая подобная операция, где с помощью электро-оптического преобразователя, удалось извлечь иглу, не задев нервную и кровеносную системы.

- Операция прошла успешно. В настоящий момент состояние пациента хорошее, его готовят к выписке, - уточнил собеседник агентства.

В январе 2018 года врачи после рентгена нашли у 11-месячного ребенка из Ферганской области 16 швейных иголок, они находились в его теле около месяца. Иголки были извлечены в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи в Ташкенте после девятичасовой операции. Спустя два месяца младенец был выписан из клиники.

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