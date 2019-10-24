В Шымкенте нашли пропавшего 13-летнего мальчика

В настоящее время обстоятельства произошедшего выяснятся.

Полицейские Туркестанской области нашли пропавшего без вести 13-летнего подростка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП области.

- Стражи порядка вернули найденного подростка родителям. В настоящее время обстоятельства произошедшего выяснятся, - говорится в сообщении.

Родители мальчика выразили благодарность полицейским Келесского РОП, которые проявив профессионализм, оперативно нашли и вернули им сына.

Напомним, в Келесский РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее сын, 2006 г.р., ученик 7 класса Мухамедин Дияр, который 21.10.2019 года ушел в неизвестном направлении и не вернулся. На поиски несовершеннолетнего ориентировали весь личный состав отдела полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Келесского РОП нашли 13-летнего мальчика вчера вечером на одной из улиц Шымкента.

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