Мангистау не оставили без газа. Завершен ремонт газопровода "Окарем-Бейнеу"

Ремонтным бригадам понадобилось две с половиной недели, чтобы заменить 187 дефектных трубных секций.

В Мангистауской области в предельно сжатые сроки произведен капитальный ремонт магистрального газопровода "Окарем-Бейнеу". Всего 19 дней понадобилось газовикам, чтобы восстановить стратегически важную магистраль.

Этот важнейший газовый объект в регионе эксплуатируется уже более 40 лет. Почти полтысячи километров газопровода, проходящие по территории Казахстана, поставляют голубое топливо в населенные пункты и на производственные объекты Мангистауской области, в том числе этим газом пользуется город Актау. Кроме этого, магистраль обеспечивает газом основное предприятие, ответственное за жизнеобеспечение всего полуострова, ТОО "МАЭК-Казатомпром".

Кстати, на сегодняшний день в Мангистауской области самое высокое потребление природного газа, по сравнению со всем внутренним рынком страны. Только в прошлом году оно составило 2,5 млрд. кубометров газа или 19% от всего потребления внутренним рынком.

Длительная и беспрерывная работа газовой магистрали не могла не сказаться на его состоянии. Как выяснили специалисты газовой компании, в последнее время газопровод работал на пределе своих возможностей, в любой момент существовал риск прорыва металла или сварных соединений. Это ставило под угрозу оставить без газа, а значит без электроэнергии, теплоснабжения и отопления весь регион.

Учитывая такую высокую значимость газовой магистрали "Окарем – Бейнеу" нацоператор АО "КазТрансГаз" и его дочерняя компания АО "Интергаз Центральная Азия" отреагировали оперативно.

В общей сложности, ремонтным бригадам понадобилось две с половиной недели, чтобы заменить 187 дефектных трубных секций. Кроме этого, газовики сделали врезки газоотводов к автоматическим газораспределительным станциям "Бейнеу" и "Толеп" и проложили участки газопровода под двумя переходами автомобильных дорог.

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