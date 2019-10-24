В Алматы на восемь лет посадили исполнительного директора "Астана-Моторс"

Его признали виновным в коммерческом подкупе и хищении вверенного имущества.

В Алмалинском районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Антона Афонина, Аскара Джунисалиева, Виталия Кузеева, обвиняемых в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере и коммерческом подкупе, передает Zakon.kz со ссылкой на Алмалинский районный суд Алматы.

Суть дела

Как сообщили в суде, Афонин, являясь исполнительным директором ТОО "МК "Астана-Моторс" в группе лиц по предварительному сговору, неоднократно, с подсудимыми Кузеевым и Джунисалиевым, а также учредителем и директором UnicoLogisticsCo. LTD и ТОО UnicoKazakhstan незаконно получили денежное вознаграждение от представителей UnicoLogisticsCo. LTD и ТОО UnicoKazakhstan.

- Вместе с тем, указанные лица признаны виновными в присвоении денежных средств, поступивших за оказание услуг перевозки на счет ТОО UnicoKazakhstan от ТОО "МК "Астана-Моторс" и ее дочерних предприятий, путем обналичивания через подставные предприятия. Другими словами Афонин вместе с Джунисалиевым и Кузеевым похитили вверенное Афонину имущество, принадлежащее ТОО "МК "Астана-Моторс", в особо крупном размере, то есть совершили уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 189 ч. 4 п. 2 УК РК, - пояснили в суде.

Помимо этого, Афонин осуществлял общее покровительство в интересах UnicoLogisticsCo. LTD, ТОО UnicoKazakhstan, ИП "П.Д." и ТОО SPEcoLink, то есть осуществил коммерческий подкуп в крупном размере – уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 253 ч. 5 п. 1,2,4 УК РК.

- Таким образом, Афонин, Джунисалиев и Кузеев за совершение действий в интересах ТОО Unico Kazakhstan, Unico Logistics Co. LTD, ИП "П.Д.", ТОО SP Eco Link, входящих в служебные полномочия Джунисалиева, Афонина, а также за незаконные действия, выраженные в обеспечении победы в тендерах и за право заключить договоры на оказание услуг по международной перевозке и транспортно-экспедиционных услуг, незаконно присвоили денежные средства в особо крупном размере, перечислив их на реквизиты подставных предприятий, - сказано в материалах дела.

Приговор

В суде подсудимые Афонин и Джунисалиев вину не признали. Подсудимый Кузеев признал вину полностью, раскаялся и примирился с потерпевшей стороной заключив соглашение о возмещении ущерба.

- Вина подсудимых в совершении преступления подтверждается должностной инструкцией ТОО "МК "Астана-Моторс", трудовыми договорами, договорами о полной материальной ответственности, телефонной перепиской, протоколом выемки мобильных телефонов, постановлениями выгрузки информации с мобильного телефона и с электронной почты, перепиской в мессенджере WhatsApp, заключением эксперта, банковскими документами, и другими материалами дела, - сообщили в суде.

Преступными действиями подсудимых ТОО Hyundai Auto Kazakhstan причинен материальный ущерб в размере 144 229 746 тенге.

Приговором суда Афонин, Джунисалиев признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.189 ч.4 п.2, 253 ч.5 п.п.1,2,3 УК РК. Окончательно осуждены каждый к 8 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

После отбытия основного вида наказания Афонин будет выдворен за пределы Казахстана. Суд назначил эту мера наказания в качестве дополнительной.

Кузеев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.189 ч.4 п.2, 253 ч.5 п.п.1,2,3 УК РК. Окончательно осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы, условно, с применением ст. 63 УК РК с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Суд лишил осужденных права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 5 лет.

С них взыскан материальный ущерб в пользу ТОО Hyundai Auto Kazakhstan в сумме 144 229 746 тенге.

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