Почему отравились студенты вуза и детсадовцы, рассказали в департаменте столицы

На ИП "Тогизбаева Е.Ш" составлен протокол по ч. 1 ст. 425 КоАП, предусматривающий штраф 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

Об итогах проверок по фактам пищевых отравлений среди воспитанников детского сада и студентов, а также о наиболее частых нарушениях МСБ рассказал руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас Байгабулов, передает Zakon.kz.



Студенты Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина попали в октябре в инфекционную больницу после употребления шоколадного пирожного и плова из мяса говядины в буфете, арендуемом ИП "Тогизбаева Е.Ш".

- Проверка выявила следующие нарушения, так отсутствовали необходимые условия для изготовления кондитерских изделий, не предусмотрен бактерицидный облучатель, разделочный инвентарь не промаркирован, использовались продукты без документов о качестве и безопасности и др., - сообщил Байгабулов.

По его словам, на ИП "Тогизбаева Е.Ш" составлен протокол по ч. 1 ст. 425 КоАП, предусматривающий штраф 230 МРП, выдано предписание об устранении нарушений.

Между тем в частном детском саду ТОО "Happy Minds", где также получили отравления 8 детей в сентябре т.г., были выявлены следующие основные нарушения:

на пищевые продукты отсутствуют документы об их качестве и безопасности, не соблюдается товарное соседство при хранении продуктов;

не ведутся журналы по бракеражу, органолептического оценки качества блюд и результатов осмотра работников пищеблока;

не имеется санитарно-эпидемиологическое заключение;

отсутствует помещения для стирки белья, не обеспечена еженедельная смена и стирка постельного белья.

- По факту пищевого отравления возбуждено досудебное расследование по ч. 1 ст. 304 Уголовного кодекса. За отсутствие разрешительного документа судом был наложен штраф на ТОО "Happy Minds", - рассказал глава департамента.

Детский сад по собственной инициативе приостановил свою деятельность до получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Как отметил Байгабулов, за 9 месяцев 2019 года проведена 1 001 проверка, в том числе по особому порядку 505 и по обращениям 496. За нарушения санитарных правил и гигиенических нормативов наложено штрафов на сумму 81,5 млн тенге, при этом взыскано 71,6 млн тенге. Направлено 60 материалов в судебные органы. С реализации изъято 38,1 тонны небезопасной продукции на сумму 18,1 млн тенге.

Основными нарушениями, которые допускаются субъектами МСБ являются – осуществление деятельности без санитарно-эпидемиологического заключения, отсутствие уведомления о начале (прекращении) деятельности, несоблюдение поточности при производстве или изготовлении продукции, не прохождение персоналом медицинского осмотра, реализация пищевой продукции без документов об их безопасности и с истекшим сроком годности, а также без соблюдения требований по маркировке.

Горожане также жалуются на объекты МСБ, которые расположены на первых этажах жилых домов, так как субъекты МСБ (торговля, общепит и др.). не выполняют требования по звуко- и шумоизоляции, а также по обустройству изолированной (отдельной) системы вентиляции от общедомовой.

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