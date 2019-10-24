Один из нас. Как фонд "Жас дарын" помогает особенным детям

Ежегодно на бесплатной основе здесь обучаются более 170 воспитанников.

В партии Nur Otan продолжают рассказывать о наиболее активных членах политического объединения в рамках нового интернет-проекта "Один из нас". Zakon.kz знакомит вас с Татьяной Ищенко. Она - член партии Nur Otan и директор общественного фонда "Жас дарын".

В марте 2011 года она впервые распахнула гостеприимные двери своего фонда для детей с особыми потребностями в 5 населенных пунктах Бурлинского района Западно-Казахстанской области.

- Особенные дети – наши общие дети. Мы должны дать им шанс для нормального развития. Помогая им сегодня – мы обеспечиваем для них счастливое завтра, создавая условия для равных возможностей, - делится Татьяна Германовна.

Центры работают за счет благотворительной помощи членов фракции партии Nur Otan, госсоцзаказа и спонсоров.

Ежегодно на бесплатной основе здесь обучаются более 170 воспитанников. Помощь в виде одежды, обуви, продуктов питания оказывается более чем 300 детям. Благотворительными акциями на лечение и реабилитацию охвачено более 50 детей.

Стоит отметить, что оказание помощи людям с особыми потребностями является неотъемлемой частью работы партии Nur Otan. В рамках партийного проекта "Кедергісіз Келешек", инициированного по поручению Елбасы, Председателя партии Нурсултана Назарбаева принято уже 78 поправок в законодательство по вопросам защиты прав граждан с особыми потребностями, пересмотрены СНИПы, через ярмарки вакансий трудоустроено более 34 тыс. человек. Совместно с корпоративным фондом "Болашак" в общеобразовательных школах по всей стране открыто 38 кабинетов поддержки инклюзии.

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