Пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Экибастуза нашли мертвой
В поиске были задействованы сотрудники полиции и волонтеры.
Фото : insajderi.com24 октября 2019, 11:58
С 15 октября в Экибастузе шли поиски 34-летней женщины. Спустя восемь дней ее нашли мертвой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.
- В полицию о пропаже дочери обратилась жительница Экибастуза. Мать сообщила что несколько дней назад 34-летняя Катерина Коковина уехала из дома на своей автомашине "Nissan Qashqai" и не вернулась. Для установления местонахождения пропавшей и обстоятельств ее исчезновения местным управлением полиции были организованы поиски, в которых были задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Стражами правопорядка проводился поквартирный обход домов, а также отрабатывались ближайшие магазины, просматривались видеокамеры наблюдения, - говорится в сообщении.
Полицейскими и волонтерами проверялись подвалы, колодцы, дачи, крыши домов, заброшенные здания, пустыри.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день установлено местонахождение автомашины пропавшей. 23 октября оперативными сотрудниками был установлен и задержан по подозрению в совершении преступления житель Экибастуза, 1992 года рождения, работник одного из ТОО. Тело пропавшей девушки обнаружено, - отметили в ведомстве.
По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК.
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