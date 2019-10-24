Пропавшую при странных обстоятельствах жительницу Экибастуза нашли мертвой

В поиске были задействованы сотрудники полиции и волонтеры.

Фото : insajderi.com

С 15 октября в Экибастузе шли поиски 34-летней женщины. Спустя восемь дней ее нашли мертвой, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области. - В полицию о пропаже дочери обратилась жительница Экибастуза. Мать сообщила что несколько дней назад 34-летняя Катерина Коковина уехала из дома на своей автомашине "Nissan Qashqai" и не вернулась. Для установления местонахождения пропавшей и обстоятельств ее исчезновения местным управлением полиции были организованы поиски, в которых были задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Стражами правопорядка проводился поквартирный обход домов, а также отрабатывались ближайшие магазины, просматривались видеокамеры наблюдения, - говорится в сообщении. Полицейскими и волонтерами проверялись подвалы, колодцы, дачи, крыши домов, заброшенные здания, пустыри. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий на следующий день установлено местонахождение автомашины пропавшей. 23 октября оперативными сотрудниками был установлен и задержан по подозрению в совершении преступления житель Экибастуза, 1992 года рождения, работник одного из ТОО. Тело пропавшей девушки обнаружено, - отметили в ведомстве. По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 99 УК РК.

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