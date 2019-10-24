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Российский вратарь совершил невероятное в концовке матча в НХЛ

Последняя минута матча "Тампа"-"Питтбург" выдалась жаркой.

Фото : кадр из видео24 октября 2019, 12:28

В концовке матча Национальной хоккейной лиги между "Тампой" и "Питтсбургом" случился невероятно интересный эпизод. Российский голкипер "Тампы" 25-летний Андрей Василевский вытащил шайбу за 0,3 секунды до сирены и сохранил для своей команды победу, передает Zakon.kz.

Последняя минута матча "Тампа"-"Питтбург" выдалась жаркой. Команда Василевского "Тампа" сумела забить и сделала счет 3:2. Но расслабляться было рано. За 0,3 секунды до финальной сирены хоккеисты "Питтсбурга" могли сравнять счет, но голкипер поймал летящую в створ шайбу почти на линии. Арбитры пошли смотреть видеоповтор и убедились в том, что взятия ворот не было, а вратарь - герой.

Итоговый счет игры- 3:2 в пользу "Тампы", а Василевского признали главной звездой игрового дня. Всего за игру с "Питтсбургом" он отразил 37 бросков.


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