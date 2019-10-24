В аэропорту Алматы прокомментировали "выстрел" при досмотре пассажира

Шумовой эффект, по сути, хлопок, привлек внимание пассажиров.

В международном аэропорту Алматы прокомментировали информацию, размещенную Денисом Кривошеевым в Facebook, передает Zakon.kz.

Так, Кривошеев пишет:

"12 октября 2019 года. Досмотр, 4 смена, обнаружил сигнальный, стартовый пистолет у женщины. Без вызова САБ и ЛОП сделали выемку и инспектор 2 категории Мухаметханова Ботагоз, исполнявшая обязанности старшей зала досмотра, подумав, что это игрушечный пистолет, нажала на курок. Пистолет оказался заряжен и выстрелил. В зале началась паника. Днем ранее, досмотр странным образом пропустил багаж на международных линиях, в котором был газовый пистолет. Пассажир летел транзитом через Турцию, там и обнаружили запрещенный предмет. Турецкие власти, судя по всему, сейчас готовят ноту в адрес КГА по факту халатности".

Далее он указывает на случай, когда сотрудник аэропорта сломал ногу, спускаясь с трапа, и смерть пассажира транзитного рейса:

"Тараз-Алматы-Киев. В сентябре. Летевший транзитом пассажир выходил из автобуса, который перевозил людей из самолета в терминал, подскользнулся, упал и умер на месте. Летел вместе с дочерью. Последняя претензий не имеет, что вызывает большой вопрос".

В аэропорту Алматы прокомментировали перечисленные случаи.

- 12 октября 2019 года фактически произошло следующее: пассажирка везла в ручной клади театральный реквизит – стартовый пистолет, выявив который, сотрудники досмотра должны были вызвать представителей Линейного отдела полиции. Но они в нарушение алгоритма действий в подобных ситуациях изъяли его самостоятельно, при этом случайно нажали на курок, шумовой эффект, по сути, хлопок, привлек внимание пассажиров. Вместе с тем, и сотрудники службы безопасности аэропорта, и представители Линейного отдела полиции сразу же отреагировали, оперативно оценили ситуацию как безопасную для пассажиров, - рассказали, как было дело на самом деле в аэропорту.

Там добавили, что и инспекторы досмотра, дежурившие в ту смену, имели достаточный профессиональный опыт - от 16 до 20 лет.

- Возможно, свою роль сыграл пресловутый человеческий фактор, но причастные к данному случаю приняли решение уволиться сразу после инцидента еще до завершения служебного расследования, - добавили там.

Случай с незаконным провозом газового пистолета в аэропорту опровергли.

- Утверждение, что днем ранее "досмотр пропустил на международных линиях багаж, в котором был газовый пистолет", не соответствует действительности. Возможно, автор поста имеет в виду письмо от турецкой авиакомпании относительно якобы незарегистрированного оружия у пассажира, который летел транзитом через Стамбул в августе. Тогда в адрес аэропорта Алматы действительно было подобное обращение. Однако турецкие коллеги не смогли сообщить ни тип оружия, ни при каких обстоятельство его обнаружили, как и не смогли предоставить подтверждающие материалы, например, фото с экрана рентген-установки. При этом на имя упомянутого ими в письме пассажира в аэропорту Алматы действительно было зарегистрировано оружие – имея на него соответствующие разрешительные документы, он имел право его провозить. При этом оружие было надлежащим образом оформлено и передано вместе с протоколом представителям авиакомпании. Мог ли кто-то из них потерять документы или забыть передать их в транзитной зоне стамбульского аэропорта? Полагаем, вполне. Но, согласитесь, винить в этом сотрудников алматинского аэропорта не правильно. На наш ответ турецкая сторона официально заявила, что претензий не имеет, - сообщили в аэропорту.

По поводу смерти пассажира в аэропорту сообщили следующее:

- 21 сентября с пассажиром, летевшим из Тараза в Киев через Алматы, действительно произошел трагический случай. По пути к автобусу мужчина 1937 года рождения скончался. Но умер он не от того, что поскользнулся, упал и якобы сильно ударился. По заключению судмедэкспертизы, смерть 82-летнего пассажира наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, или инфаркта миокарда. Путешествовал мужчина с дочерью, которая является врачом, об имеющихся у пожилого отца диагнозах и его состоянии здоровья на тот момент она, конечно, имела представление, поэтому отсутствие у нее претензий к аэропорту вполне логично.

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