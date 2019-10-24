Каким приоритетом обладают участники Президентского кадрового резерва
Преимущество - прохождение сложного теста.
Фото : 24.kz24 октября 2019, 12:46
Будут ли участники Президентского кадрового резерва иметь преимущества, рассказала на брифинге председатель АДГС РК Жаилганова Анар, сообщает Zakon.kz.
По ее словам, приоритета не будет.
- Мы просто подготовим этих ребят лучше, но они будут работать необязательно на госслужбе, они пойдут в квазигоссектор, они пойдут на разные уровни. У нас нет цели отдать приоритет кадровому резерву. В любом случае, Президент будет решать. Он будет смотреть и учитывать все эти факторы.
Кроме того, она более подробно рассказала о преимуществах кадрового резерва.
- Преимуществом будет считаться то, что они такой сложный тест прошли. Президент изначально знает, на что способен этот молодой человек, который прошел такие тяжелые тесты, которые непривычны для нашего менталитета. Это у нас впервые, - заключила она.
Резерв будет действовать всего в течение пяти лет.
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