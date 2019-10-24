В Комитете телекоммуникаций объяснили отключение номеров у казахстанцев

В адрес Комитета в последние дни увеличилось количество жалоб от казахстанцев о том, что их телефонные номера отключаются.

Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Виталий Ярошенко пояснил ситуацию с отключением мобильных номеров у казахстанцев, передает Zakon.kz.

В адрес Комитета в последние дни увеличилось количество жалоб от казахстанцев о том, что их телефонные номера отключаются.

- В этой связи хотим напомнить, что используя сервис, граждане получили возможность выяснять, сколько на них зарегистрировано номеров. В случае выявления номеров, зарегистрированных на них без их ведома, Комитет рекомендовал всем гражданам, обратившись к операторам связи, отключать эти номера, так как ответственность за использование телефонных номеров лежит на их владельцах, - сообщили в МЦРИАП РК.

Также, 1 января 2019 года вступили в силу нормы по регистрации абонентских устройств сотовой связи, согласно которым оператору сотовой связи запрещается предоставлять услуги сотовой связи по абонентскому устройству сотовой связи, сведения о котором не включены в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи, либо не соответствуют сведениям, внесенным в базу данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

- К 1 января 2019 года в Казахстане завершился процесс регистрации абонентских устройств, и все они были зарегистрированы. По данным SIM-карты вставленной в телефон до 1 января 2019 года. Если вы приобрели свой телефон после 1 января 2019 года и до сих пор не зарегистрировали его, отправив соответствующее SMS, то советуем вам провести процедуру регистрации отправив соответствующее SMS, либо обратиться к своему оператору связи, для прохождения процедуры регистрации. Проведение регистрации ставит своей главной целью – борьбу с кражами мобильных телефонов и мошенничеством. Аппарат, привязанный к вашему ИИНу, будет работать только с теми SIM-картами, которые зарегистрированы на вас. С другими SIM-картами данный аппарат работать не будет. Проверить привязку вашего ИИН к телефону, вы можете посредством сервиса, - сказал Виталий Ярошенко.

Ранее казахстанцы начали жаловаться на отключение мобильной связи. Это было сделано из-за того, что их номера не были зарегистрированы.

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