Легко и просто. Метод Чемберлена из "Ливерпуля"

Алекс дождался паса от Роберто Фирмино на линии радиуса и без замаха пробил внешней стороной стопы,

Полузащитник английского "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен оформил дубль в матче Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Генка". Причем его второй гол на 57-й минуте получился шедевральным, передает Zakon.kz.

Алекс дождался паса от Роберто Фирмино на линии радиуса и без замаха пробил внешней стороной стопы, в результате чего мяч по идеальной дуге прилетел в угол ворот. Всего за игру футболисты английского клуба отгрузили в ворота "Генка" 4 мяча (голами также отметились Садио Мане и Мохамед Салах), на что те смогли ответить лишь однажды.





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