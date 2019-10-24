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Легко и просто. Метод Чемберлена из "Ливерпуля"

Алекс дождался паса от Роберто Фирмино на линии радиуса и без замаха пробил внешней стороной стопы,

Фото : кадр из видео24 октября 2019, 13:11

Полузащитник английского "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен оформил дубль в матче Лиги чемпионов УЕФА против бельгийского "Генка". Причем его второй гол на 57-й минуте получился шедевральным, передает Zakon.kz.

Алекс дождался паса от Роберто Фирмино на линии радиуса и без замаха пробил внешней стороной стопы, в результате чего мяч по идеальной дуге прилетел в угол ворот. Всего за игру футболисты английского клуба отгрузили в ворота "Генка" 4 мяча (голами также отметились Садио Мане и Мохамед Салах), на что те смогли ответить лишь однажды.


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