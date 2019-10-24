Лучших социальных работников наградили в городе Нур-Султане

Сегодня социальную помощь жителям столицы оказывают порядка тысячи специалистов.

При поддержке столичного управления занятости и социальной защиты в центре института поддержки семьи "Жануя" прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников системы социальной защиты, передает корреспондент Zakon.kz.

Соцработников приехал поздравить с их профессиональным праздником и поблагодарить за их нелегкий труд от имени акима города Нур-Султана его заместитель Бахтияр Макен.

- Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником, - обратился он к участникам торжества.

По его словам, в настоящее время в сфере городской социальной защиты трудится около тысячи специалистов. Они ежедневно работают по каждому своему виду помощи, направлению. При этом заместитель акима отметил особую роль и значимость, которую имеет для общества профессия соцработника, потому что человеку, нуждающемуся в помощи, очень важно получить ее своевременно.

- Сегодня практически поддержку всех соцвозможностей получают более 158 тысяч человек - жители нашей столицы. Это ветераны войны, лица с ограниченными возможностями, малообеспеченные семьи - взрослые и дети и в целом все люди, которые нуждаются, находятся в сложной жизненной ситуации. Эта огромная работа требует от вас душевного тепла, ответственности и высокого профессионализма, - сказал Макен.

После поздравлений состоялась церемония награждения лучших работников социальной сферы и победителей конкурса "Лучший соцработник в системе социальной защиты". Они получили благодарственные письма от Министерства труда и социальной защиты населения РК, от акимата города.

Патима Тажимуратова работает в социальной сфере медицинской сестрой на протяжении 30 лет. Она признательна акимату за такое внимание к этой сфере. Женщина признается, что сама выбрала эту профессию. Ее призвание - помогать людям.

- Я работаю в коммунально-государственном учреждении "Центр социального обслуживания "Шарапат". Я работаю там более 30 лет медицинской сестрой. Мне моя профессия нравится, она, конечно, не из легких, но я сама ее выбрала. Мне нравится ухаживать, помогать людям и не только пожилым, но и любому человеку. Терпение надо, люблю свою работу, - отметила она.

По ее словам, особое удовлетворение, как профессионалу своего дела, доставляют радостные моменты, происходящие в жизни ее подопечных, к примеру, последний случай был, когда человек обрел долгожданную возможность ходить после инсульта. Это очередной раз показывает важность социальной работы.

- Самые радостные моменты, это когда человек встает на ноги. Бывает после инсульта, если человек был парализован. Такие радостные события были. К примеру, был случай, думали за 2 года не встанет, но за 2 года поставили человека на ноги. И мы сами видим результаты своей работы, что не зря работаем, что это нужная профессия, радует людей и улучшает жизнь, - подчеркнула Тажимуратова.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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