Стали известны даты следующего заседания "Астана Клуба"

Юбилейный политический форум подведет итоги работы за пятилетие.

Международная дискуссионная площадка "Астана клуб" собирается на свое пятое заседание. Очередная встреча 50-ти топовых политиков мира, признанных интеллектуалов Евразии и лучших специалистов в области международных отношений запланирована на 11-12 ноября 2019 года в столице Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Организаторами мероприятия традиционно выступят Институт мировой экономики и политики и Фонд Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы.

На повестке дня заседания – актуальные вопросы безопасности и стратегическое будущее Большой Евразии. В рамках пяти сессий участники Клуба обсудят наиболее острые проблемные тренды в развитии государств и народов Евразии, наметят новые возможности для регионального сотрудничества, а также обозначат контуры и сценарии будущего.

В концептуальном плане все дискуссии будут сосредоточены вокруг главного вопроса – создание новой архитектуры сотрудничества в Большой Евразии. Выбор данной темы продиктован масштабными процессами разрушения и деградации глобальных институтов, которые обеспечивали стабильность в международных отношениях на протяжении последних 70 лет.

Причем пик разрушений приходится именно на текущий период, что выражается в распаде стратегических соглашений в сфере ядерной безопасности, растущем протекционизме в мировой экономике, а также санкционной эскалации. Новой глобальной угрозой, которая уже коснулась всех наций без исключения, выступает ухудшение климата.

В результате нарастает стратегическая неопределенность в вопросе насколько устойчивым будет наше развитие. Все эти вопросы требуют честной и открытой дискуссии.

Вниманию участников и широкой общественности также будет представлено второе издание аналитического Рейтинга "Топ 10 рисков для Евразии в 2020 году", создателем которого является Институт мировой экономики и политики.

Форсайт-аналитика, представленная в прошлогоднем первом выпуске рейтинга рисков, на практике показала свою высокую востребованность и к очередному заседанию Клуба ИМЭП готовит новую публикацию. Рейтинг является результатом исследований экспертов ИМЭП при участии 40 ведущих мировых экспертов.

Международный интерес к деятельности Astana Club заключается в том, что казахстанская дискуссионная площадка, созданная в 2015 году, за небольшой период своей работы стала по настоящему глобальной платформой, объединяющая всех ключевых стейкхолдеров Евразии для выработки общих подходов в наиболее сложных вопросах современности. В данном ключе Astana Club является ярким выражением многовекторной внешней политики Казахстана.

За весь период своей деятельности в работе Клуба приняли участие более 200 спикеров из 40 стран мира, в числе которых США, Китай, Россия, Германия, Турция, Великобритания, Франция, Япония, Южная Корея и др.

Спикерами и хэдлайнерами "Астана Клуба" за пятилетнюю историю выступили такие известные политики и эксперты, как Жозе Мануэл Баррозу, Мохаммед Эль-Барадеи, Ахмет Давутоглу, Вацлав Клаус, Хамид Карзай, Джордж Фридман, Иэн Моррис, Роберт Каплан и многие другие.

В ежегодных заседаниях "Астана Клуба" принимает участие и Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Следует отметить, обсуждения в рамках заседаний Астана клуба стали важной площадкой для формирования и продвижения "большого евразийского дискурса". Каждая встреча клуба посвящается тому или иному аспекту нового формирующегося феномена "Большая Евразия", который включает в себя все государства Азии и Европы в пределах евразийского мегаконтинента и затрагивает вопросы их взаимодействия в политике, экономике и сфере безопасности.

Так, самое первое заседание "Астана Клуба", состоявшееся в ноябре 2015 года, рассмотрела вопросы геоэкономики Евразии. В рамках второго заседания обсуждались возможности и вызовы предстоящих трансформаций на пространстве Евразии.

Третье заседание Клуба в 2017 году прошло на тему "Большая Евразия – 2027: конфронтация или партнерство". Работа экспертов в рамках четвертого заседания Astana Club в 2018 году была сосредоточена вокруг главной темы, обозначенной формулировкой: "На пути к Большой Евразии: как построить общее будущее?".

Темой пятого заседания Клуба станет "Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества".

В центре экспертных дискуссии Клуба - текущее обострение противостояния между США, КНР и Россией, рост торгового протекционизма и популистских настроений, а также новый виток эскалации во многих горячих точках мира.

Особое внимание будет уделено формированию будущей архитектуры сотрудничества в Евразии, а также поиску ответов на ключевые вызовы глобальной безопасности, такие как проблема глобальной гонки ракетно-ядерных вооружений.

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Аксулу Сангали +7 702 888 3138

Асель Исламова +7 775 742 6929

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