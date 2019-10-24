Холдинг "Байтерек" подводит итоги реализации ГПИИР 2015-2019 годы

Цель программы - повышение производительности труда и объема экспорта переработанных товаров путем стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

В 2019 году завершается реализация Государственной программы индустриально-инновационного развития Казахстана на 2015-2019 годы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Ее цель - повышение производительности труда и объема экспорта переработанных товаров путем стимулирования конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Большую работу в этом направлении проделала дочерняя организация холдинга "Байтерек" - АО "Банк Развития Казахстана". С ключевыми результатами этой работы можно ознакомиться благодаря специально подготовленной инфографике.

Справочно:

АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Ключевой институт Правительства РК, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики Казахстана путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда. В Холдинг входят: АО "Банк Развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк Казахстана", АО "ИО "Казахстанская Ипотечная Компания", АО "ЭСК "KazakhExport", АО "ФРП "Даму", АО "QazTech Ventures", АО "Фонд гарантирования жилищного строительства", АО "Казына Капитал Менеджмент", АО "Байтерек девелопмент", ТОО "Kazakhstan Project Preparation Fund".

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