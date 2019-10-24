Для чего Елбасы провел заседание фракции партии Nur Otan

В политической системе любого государства вне зависимости от специфики и формы правления, партия, которая имеет абсолютное большинство, в первую очередь оказывает направляющее влияние на работу исполнительных и представительных органов.

Политолог Уразгали Сельтеев решил поделиться своим мнением касательно прошедшего заседания фракции партии Nur Otan, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ответ здесь один – запускается реальный процесс партизации власти.

- Однако, судя по публикациям в СМИ и социальных сетях, этот вопрос вызвал растерянность и неясность в общественном восприятии. Как следствие, возникли очередные информационные спекуляции со стороны тех, кто далек от понимания внутриполитических трендов. Что наблюдается по факту? Многие пытаются упростить и преподносят любое событие с участием Нурсултана Назарбаева либо в контексте некоего "двоевластия", либо как возвращение к непосредственному управлению страной. Во-первых, и то и другое безосновательно и наивно, поскольку абсолютно противоречит целям и задачам процесса преемничества. Во-вторых, нахождение Первого Президента в ранге председателя Совета Безопасности и Nur Otan призвано в период транзита сохранять баланс и укрепить внутреннее единство элиты. Сплотить ее вокруг главы государства Токаева, который был избран президентом от партии Nur Otan и входит в ее руководящий состав (Бюро Политсовета), - сообщил он в своем авторском Telegram-канале.

Поэтому в рамках обозначенного в Казахстане политического перехода обретение партией Nur Otan субъектности и повышение ее активной роли вполне обоснованно и предсказуемо.

- В политической системе любого государства вне зависимости от специфики и формы правления, партия, которая имеет абсолютное большинство, в первую очередь оказывает направляющее влияние на работу исполнительных и представительных органов. В противном случае, система госуправления начинает провисать. Речь идет о рисках деформации механизма сдержек и противовесов. С этим столкнулись сегодня и мы. Недостаточное использование контролирующих функций Парламентом приводит к снижению эффективности работы Правительства. Отсюда пробелы и упущения в реализации ключевых госпрограмм, о которых критически высказался и Н.Назарбаев. В этой связи, совещание фракции Nur Otan стало логичным продолжением заседаний Бюро и Политсовета партии. Сейчас последовательно осуществляется трансформация Nur Otan из партии власти в правящую партию. Именно в этом и заключен ключевой смысл перезагрузки, объявленной в августе, - продолжил он.

В совокупности три концептуальных вектора движения переходят в практическую фазу.

- Первое. Партия парламентского большинства станет центром выдвижения и воспроизводства стратегических инициатив, которые будут закладываться в основу планов работы Правительства. Второе. Депутаты от Nur Otan будут проводниками партийных решений в законотворческом процессе, и одновременно в сфере публичной политики. Третье. Министры и акимы будучи членами партии подотчетны за свою деятельность перед Nur Otan и в целом перед Парламентом в рамках сбалансированного разграничения полномочий, заложенных конституционной реформой 2017 года. Здесь стоит отметить, что впервые в истории проведено заседание фракции с участием членов Правительства (которые являются и членами партии) и заслушан отчет об исполнении предвыборной программы Nur Otan. Таким образом, теперь в равной степени разделена общая ответственность, в том числе за уровень общественного доверия и поддержки партии между нуротановцами в Парламенте и Правительстве, - считает политолог.

Кроме того, надо иметь в виду, что партия – это не только консолидированные интересы общества, но и договор элит, где для устойчивости все правила игры пронизываются партийным содержанием.

- Вместе с тем, высока вероятность возрастания консервативных настроений среди центральных и региональных элит в отношении перезагрузки Nur Otan. Сложно менять устоявшийся политический уклад. Многие отнеслись скептически к данному старту, восприняв его как очередное громогласное "модернизационное" заявление. Однако прошедшее заседание фракции с членами Правительства должно было развеять подобные сомнения. В любом случае комплексное усиление партийного и общественного контроля за работой исполнительной власти на всех уровнях – позитивная тенденция для будущего политической системы. На это направлен запрос общества. Это в разные годы требовали оппоненты власти, - заключил Сельтеев.

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