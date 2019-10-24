Председателю КЧС Беккеру объявили выговор за коррупционное нарушение подчиненного

Также приказом Министра внутренних дел начальнику Управления кадровой политики КЧС Мухаметгалиеву и заместителю председателя КЧС Дузакбаеву объявлен строгий выговор.

Антикоррупционная служба на постоянной основе проводит анализы коррупционных рисков в системе КЧС МВД и направляет представления для устранения причин, создающих условия для коррупции. Об этом сообщил старший старший следователь Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает Zakon.kz.

Так, по делам данной категории в государственные органы внесено более 20 представлений.

- По результатам их рассмотрения 22 лица привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности (6 – выговор, 4 строгий выговор, 3 – замечания, 2 - неполное служебное соответствие, 2 – освобождение от занимаемой должности, 1 – понижение в должности) и 4 уволены, - сообщил Бигайдаров.

Например, за коррупционное правонарушение подчиненного приказом Министра внутренних дел начальнику Управления кадровой политики КЧС Мухаметгалиеву и заместителю председателя КЧС Дузакбаеву объявлен строгий выговор, председателю КЧС Беккеру объявлен выговор.

В Северо-Казахстанской области за коррупционные проявления уволен из органов гражданской защиты по отрицательным мотивам старший инженер УЧС Петропавловска ДЧС СКО Ерденов. За слабый контроль за деятельностью подчиненных начальнику УЧС Петропавловска Растихину объявлен выговор. За слабую организацию профилактической и воспитательной работы начальнику Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной безопасности Департамента полковнику гражданской защиты Шуваеву объявлен выговор.

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