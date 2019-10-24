В Нацбанке рассказали о частых нарушениях коллекторских агентств

За первые пять месяцев 2019 года Национальным банком было рассмотрено 157 жалоб должников на действия коллекторских агентств.

Сотрудники коллекторских агентств передают информацию о задолженности человека третьим лицам, а также осуществляют недобросовестные действия по отношению к должнику, сообщил заместитель председателя Национального банка Олег Смоляков, передает Zakon.kz.

- В 2018 году в Национальный банк поступило 230 обращений с жалобами на действия коллекторских агентств, при этом за первые пять месяцев этого года было рассмотрено 157 жалоб должников на действия коллекторских агентств. К наиболее распространенным тематикам жалоб можно отнести такие вопросы, как передача информации о наличии задолженности третьим лицам, осуществление недобросовестных действий по отношению к должнику или его представителю, непредставление по требованию должника информации и копий документов о подтверждении полномочий агентства, направление в адрес должника ложной информации или отказ агентства в предоставлении оптимального графика платежей должнику, - сообщил Смоляков на заседании по регулированию деятельности коллекторских агентств в Сенате.

Он добавил, что с учетом анализа поступающих в Национальный банк жалоб на действия коллекторских агентств, можно определить несколько проблемных вопросов.

Среди них неограниченный круг лиц, с которыми коллекторские агентства могут взаимодействовать по вопросам взыскания задолженности с должника, невозможность определить достоверность информации, представляемой агентством, отсутствие обязательной аудиофиксации телефонных переговоров с должником, а также существование конфликта норм закона "О коллекторской деятельности" с трудовым законодательством Казахстана в части увольнения работников, нарушивших правила осуществления коллекторской деятельности.

По его словам, после обсуждения существующих сегодня проблем были выработаны предложения по совершенствованию законодательства состоящих из двух разделов. Первый раздел состоит из предложений, которые потребуют внесения изменений или дополнений в законодательство страны.

- Это предоставление коллекторскому агентству права взаимодействовать с третьими лицами только в целях установления местонахождения должника, обязать коллекторское агентство фиксировать весь процесс взаимодействия с должником и третьими лицами, исключить из закона "О коллекторской деятельности" понятие "первичный контакт". Почему этот вопрос предлагается, потому что часто трудно доказать был ли это первичный контакт или это уже последующий контакт, - рассказал замглавы Нацбанка.

Также, по его словам, предлагается ограничить взаимодействие коллекторского агентства с работодателем должника, установить для агентства обязательные минимальные требования к собственному капиталу, допустить к взаимодействию посредством телефонных переговоров с должником работников агентства, имеющих среднее образование, а также исключить противоречие между законом "О коллекторской деятельности" и трудовым кодексом.

- Второй раздел предложений не требует внесения изменений в законодательство, но также необходим для совершенствования деятельности коллекторских агентств. Это поручение объединениям агентств разработать стандарты по работе с должниками, в том числе этические стандарты. Объединениям коллекторских агентств создать Call-центр или телефон-доверия для должников, рассмотреть возможность уменьшения количества контактов с должником посредством автоматизации процесса взаимоотношений. Вышеуказанные меры позволят Национальному банку осуществлять в полной мере контроль за деятельностью коллекторских агентств, повысить прозрачность деятельности, тем самым защитить граждан от возможных противоправных действий со стороны работников коллекторских агентств, - отметил Смоляков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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