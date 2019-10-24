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В Кремле не ищут преемника Путина

Работа президента регламентируется конституцией.

Фото : theins.ru24 октября 2019, 15:34

В Кремле сейчас не думают о преемнике президента РФ Владимира Путина, идет напряженная работа, до выборов еще далеко, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

- Вы совершенно правильно сказали, что до выборов президентских еще далеко. Мы находимся с вами в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь, - сказал Песков, отвечая на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть сейчас, учитывая, что до окончания срока полномочий президента еще далеко.

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли для себя президент РФ какой-то предельный возраст, "идеальный" для того, чтобы прекратить заниматься своей деятельностью, Песков сказал: "Работа президента у нас регламентируется конституцией".

- Нет, видение у него заключается в следовании конституции. Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона, - добавил он.

Первым лицом государства стал 31 декабря 1999 года, когда по решению президента Российской Федерации Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности президента Российской Федерации — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку. Впервые избран президентом Российской Федерации 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был конституционно увеличен с 4 до 6 лет.


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