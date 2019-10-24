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Двух госслужащих подозревают в получении взяток

Досудебное расследование продолжается.

Фото : кадр из видео24 октября 2019, 15:47

23 октября в ряде регионов страны по подозрению в совершении коррупционных преступлений изобличены сотрудники акиматов, в т.ч. руководящего состава, сообщает Zakon.kz.

Так, антикоррупционной службой Шымкента начато досудебное расследование в отношении руководителя отдела предпринимательства акимата Аль-Фарабийского района по подозрению в получении от гражданина взятки в общей сумме 65 тыс. тенге, за разрешение на торговлю и общее покровительство предпринимательской деятельности.

В совершении аналогичного преступления подозревается аким сельского округа Қызылкум Жетисайского района Туркестанской области. Он подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от гражданина, за выдачу земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Досудебное расследование продолжается.

Окончательное решение в отношении подозреваемых, с определением степени их вины, будет вынесено судом.


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