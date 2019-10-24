Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Тенге еще немного укрепился к доллару и евро

Средневзвешенный курс доллара составил 388,93 тенге (-0,05).

Фото : vlast.kz24 октября 2019, 16:07

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,93 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс евро составил 433,45 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0925 тенге (-0,0175), объем торгов 20 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 388,9-390,3 тенге, евро – 433,3-435,3 тенге, рос.рубля 6,09-6,14 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты