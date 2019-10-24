Тенге еще немного укрепился к доллару и евро

Средневзвешенный курс доллара составил 388,93 тенге (-0,05).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 388,93 тенге (-0,05).

Средневзвешенный курс евро составил 433,45 тенге, объем торгов 100 тысяч евро.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 6,0925 тенге (-0,0175), объем торгов 20 млн рублей.

В обменниках курс доллара – 388,9-390,3 тенге, евро – 433,3-435,3 тенге, рос.рубля 6,09-6,14 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

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