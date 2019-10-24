40 объектов временно остались без отопления в Алматы - подробности аварии
Это тепломагистраль, диаметр трубы 800 мм. Была введена в эксплуатацию в 1971 году.
Фото : кадр из видео24 октября 2019, 16:19
Стали известны подробности о порыве трубы теплотрассы недалеко от проспекта Раимбека в Алматы, передает Zakon.kz.
Авария произошла на улице Котельникова вдоль железнодорожного пути на углу проспекта Райымбека в 14:30.
- Как выяснилось, труба принадлежит городу, Алматинским тепловым сетям. Это тепломагистраль, диаметр трубы 800 мм. Была введена в эксплуатацию в 1971 году, срок службы рассчитан на 25 лет, она прошла успешно гидравлические испытания в межотопительный период, но, к сожалению, дала сбой. Сейчас на месте работают аварийные бригады, которые восстанавливают повреждения, и к вечеру будет теплоснабжение восстановлено. На данный момент отключено порядка 40 объектов, - сказал официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса Алматы Ян Гирин.
Информации о пострадавших или повреждениях других объектов вследствии аварии пока не поступало.
- Ситуация под контролем, на температурный режим во временно отключенных жилых домах и помещениях эта авария не окажет влияния, - заключил Гирин.
Альберт Ахметов
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