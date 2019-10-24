Айгуль Нуркина: В Казахстане предпринимаются все меры для поддержки нуждающихся

Депутат Мажилиса Парламента рассказала о новых подходах к социальной поддержке многодетных и малообеспеченных семей.

Как известно, в Казахстане предпринимаются все меры для поддержки нуждающихся граждан. В своем Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил важность преемственности курса Елбасы Нурсултана Назарбаева в вопросах социальной политики, в особенности по вопросам поддержки социально-уязвимых слоев населения. В частности, в Послании было дано поручение правительству скорректировать механизм выделения адресной социальной помощи, чтобы она стала прозрачной, справедливой, мотивировала к труду, а не к праздному образу жизни. Позаботиться о детях из малообеспеченных семей, путем предоставления гарантированного социального пакета. Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 года. О конкретных мерах социальной поддержки, касающихся многодетных и малообеспеченных семей, в беседе с журналистом Zakon.kz рассказала депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Нуркина.

- Расскажите, пожалуйста, какая поддержка оказывалась малообеспеченным семьям у нас в стране до введения нового формата адресной социальной помощи?

- Ранее в Республике Казахстан для малообеспеченных семей выплачивалось три вида пособия, это:

1. Специальное государственное пособие, которое предоставляется без учета дохода;

2. Государственное пособие на детей до 18 лет, детям из семей, доход которых на каждого члена семьи не превышает 60 процентов от величины прожиточного минимума;

3. Адресная социальная помощь - домохозяйствам, доходы которых не превышают 40 процентов от величины прожиточного минимума на каждого члена домохозяйства.

Зачастую получателями социальной помощи являлись одни и те же семьи, которые получали различные виды социальных выплат. Это приводило к тому, что получатели не были заинтересованы в активной занятости. Трудоспособные члены семьи не стремились к трудоустройству.

Учитывая это, были выработаны новые подходы по модернизации системы социальной помощи. Три существующие социальные выплаты для малообеспеченных семей были объединены в единое пособие или адресную социальную помощь нового формата.

- Как известно, на сегодняшний день существуют два вида адресной социальной помощи. В чем заключается особенность каждой из них?

- Действительно, в зависимости от социального положения семьи или отдельного человека, АСП разделяется на два вида: безусловную и обусловленную.

Безусловная денежная помощь оказывается малообеспеченным семьям, где нет трудоспособных членов семьи, а это пенсионеры, инвалиды, а также лица, с ограниченными возможностями участия в мерах содействия занятости.

Обусловленная денежная помощь оказывается малообеспеченным семьям, где есть трудоспособные члены семьи, которые обязаны заключить социальный контракт и трудоустроиться.

- Как определить, что семья действительно нуждается в данной помощи?

- Для определения того, что семья живет ниже уровня черты бедности и нуждается в адресной социальной помощи, определяется совокупный доход семьи.

Изначально уровень черты бедности в стране составлял 40% от прожиточного минимума. В 2018 году он был увеличен до 50%, а в 2019 году в соответствии с поручением Елбасы, которое он дал на съезде партии "Nur Otan", черта бедности увеличилась до 70% от прожиточного минимума.

Таким образом, если месячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека не превышает 70% от прожиточного минимума (или 20 789 тенге), в этом случае семье положена выплата адресной социальной помощи. При этом несовершеннолетним детям выплачивается сумма в размере 20 789 тенге на каждого.

Ранее в совокупный доход семьи были включены специальное государственное пособие многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс алқа", пособие по инвалидности ребенка, стипендии студентам, и единовременные выплаты, осуществляемые местными исполнительными органами.

Депутатами Мажилиса Парламента РК в рамках проведения правительственного часа "О ходе внедрения адресной социальной помощи нового формата" в ноябре 2018 года были даны рекомендации Правительству РК об исключении данных пособий из доходов семьи.

Правительство эти рекомендации поддержало, и с 1 апреля 2019 года данные пособия исключены из совокупного дохода семьи.

- Как мы все знаем, с 1 апреля текущего года были изменены параметры назначения адресной социальной помощи, однако прошло всего лишь 7-8 месяцев и вновь правительство и парламент собираются менять механизмы назначения АСП?

- Вы правы, с апреля месяца были изменены параметры назначения адресной социальной помощи. Но внедренный механизм АСП показал себя как с положительной стороны, так и с отрицательной, резко увеличилось количество получателей АСП - почти в 7,5 раз, при этом семьи, где есть трудоспособные члены семьи, – в 9,5 раз.

По моему мнению, все необходимые условия для действительно нуждающихся семей были предприняты, для получения ими адресной социальной помощи, но, к сожалению, были выявлены факты сокрытия доходов, наличия бизнеса у семьи, нарушения условий получения адресной социальной помощи, что привело к незаконному назначению АСП таким семьям.

В связи с этим были приняты меры по прекращению или пересчету ранее назначенной адресной социальной помощи более 70 тысячам семей. Из них 22,9 тысячам семьям выплаты были прекращены, 38,5 тысячам семей пересчитаны, 8,9 тысячам приостановлены.

Другими словами, все больше людей предпочли не работать либо, что еще хуже, утаить свои доходы для получения социальной помощи. Как вы знаете, факты получения социальной помощи состоятельными семьями освещались и в средствах массовой информации.

Все это привело к тому, что Министерством труда и социальной защиты населения РК были разработаны в соответствии с поручением Президента страны Касым-Жомарта Токаева новые правила выплаты социальной помощи.

- Какие новые подходы в свете поручения Президента были разработаны?

- Новые подходы назначения адресной социальной помощи были озвучены министром труда и социальной защиты населения Биржаном Нурымбетовым, представителями его ведомства в средствах массовой информации, на брифинге в службе центральных коммуникаций, общественном совете при министерстве.

Если коротко остановиться на них, то для многодетных семей будут введены государственные пособия из средств республиканского бюджета.

Выплата данного государственного пособия не будет зависеть от дохода семьи, и будет выплачиваться всем многодетным семьям, то есть имеющим 4-х и более несовершеннолетних детей. Размеры данного пособия будут дифференцированные в зависимости от количества детей.

АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным семьям.

Размер АСП, как ранее, будет составлять разницу между среднедушевым доходом и 70% от ПМ на каждого члена семьи.

Будет возвращено ежеквартальное назначение выплат, усилена работа участковых комиссий.

Одно из главных условий получения АСП будет заключаться в том, что трудоспособные члены семьи, как и раньше, должны будут трудоустроится, но если сейчас при отказе в активных мерах содействия занятости только трудоспособные члены семьи теряли адресную социальную помощь, а несовершеннолетние также получали ежемесячно на каждого ребенка по 20 789 тенге, то в новом подходе при отказе в трудоустройстве семья будет полностью лишена выплаты адресной социальной помощи.

Также по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева дополнительно для малообеспеченных семей будет введен гарантированный социальный пакет.

Пакет будет включать в себя для детей дошкольного возраста: детское питание и гигиенические принадлежности, для детей школьного возраста - горячее питание в школах, приобретение школьной одежды, принадлежностей и возмещение расходов на проезд.

- Наверное, все это необходимо будет решить на законодательном уровне?

- Да, действительно для реализации новых подходов с 1 января 2020 года необходимо подготовить соответствующую законодательную основу.

В связи с этим во исполнение поручения главы государства, данного в Послании народу Казахстана от 2 сентября 2019 года "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" пакет законодательных предложений по совершенствованию механизма оказания адресной социальной помощи, подготовленный Министерством труда и социальной защиты населения, будет рассмотрен в Парламенте Республики Казахстан.

Подготовил Владимир Демидов

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