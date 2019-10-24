Сагинтаев выслушал проблемы алматинцев

Жители обратились с вопросами по жилью, земельным участкам, работе КСК.

Председатель Алматинского городского филиала партии Nur Otan, аким города Бакытжан Сагинтаев провел очередное аппаратное совещание филиала, где были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы первичных организаций, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

На совещании были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта "Құтты мекен", реализация задач первичных партийных организаций Алматинского городского филиала партии по партийной перезагрузке, итоги анкетирования среди вузов в рамках акции "Чистая сессия". Также были рассмотрены обращения граждан руководителями государственных органов в общественной приемной городского филиала партии за девять месяцев 2019 года и итоги реализации Программы развития города "Алматы-2020".

В ходе партийного контроля были выявлены факты отставания от графиков на объектах строительства инженерной и социальной инфраструктуры в рамках проекта "Құтты мекен". Причина в недобросовестных подрядчиках, не имеющих достаточно техники и рабочих рук.

В этой связи Сагинтаев поручил принять все необходимые меры по устранению озвученных проблем. Председателям районных филиалов – акимам районов проводить заседания комиссий партийного контроля не реже одного раза в месяц.

Первому заместителю председателя городского филиала партии Станиславу Канкурову — ежемесячно на аппаратное совещание филиала партии предоставлять информацию о проводимой работе по реализации проекта и выявленных замечаниях по итогам объездов.

Кроме того, Сагинтаев поручил на основе электронной карты первичных партийных организаций создать "первички" в тех участках города, где имеется недостаточный охват партийной работой. Городскому филиалу МК Jas Otan Б. Сагинтаев поручил реализовать проект "Сенімжәшігі — ящик доверия" во всех учебных корпусах и общежитиях вузов.

Акимам районов и руководителям управлений поручено неукоснительно соблюдать графики приемов граждан в Общественной приемной партии Nur Otan и не нарушать сроки рассмотрения обращений.

В этот же день Сагинтаев провел прием граждан в Общественной приемной партии Nur Otan, где принял 14 горожан. Жители обратились с вопросами по жилью, земельным участкам, работе КСК. По всем вопросам даны разъяснения в рамках действующего законодательства. Запросы, требующие дополнительного изучения, будут решаться по результатам выездов на места.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!