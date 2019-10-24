Da Vinci Capital инвестирует 40 млн долларов в сферу информационных технологий Казахстана

Основной направленностью Фонда будут инвестиции в технологичные компании для их развития и последующего вывода на IPO.

"Самрук-Қазына" и инвестиционная компания Da Vinci Capital (Великобритания) создадут совместный фонд прямых инвестиции на сумму 100 млн долларов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Департамент по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям АО "ФНБ "Самрук-Қазына".

Соответствующее соглашение подписано в ходе заседания Казахстанско-Британского делового совета (КБДС) в Лондоне. По условиям данного соглашения "Фонд новых технологий" инвестирует не менее 40 млн долларов в казахстанские предприятия, занятые в секторе информационных технологий и цифровизации.

Основной направленностью Da Vinci Emerging Technologies Fund (Фонд новых технологий) будут инвестиции в технологичные компании Казахстана для их развития и последующего вывода на IPO.

Наряду с этим, Фонд "Самрук-Қазына" подписал соглашение о соинвестировании проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с четвертой крупнейшей в мире компанией по солнечной и ветровой электроэнергетике EDP Renovaveis (Португалия). Документ регламентирует принципы совместной реализации проектов ВИЭ в Казахстане. В рамках соглашения EDP Renovaveis намерен построить в Казахстане солнечные электростанции, мощностью 250 МВт.

В рамках делового совета также состоялась встреча сопредседателей делового совета Ахметжана Есимова с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Казахстану баронессой Эммой Николсон. В ходе встречи стороны обсудили результаты деятельности КБДС с момента создания, взаимодействие с Лондонской Фондовой Биржей по перспективным направлениям и перспективы привлечения инвестиций и создания совместных фондов.

Напомним, КБДС создан в 2015 году в рамках визита Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Назарбаева Н.А. для развития деловых отношений, сотрудничества в различных секторах экономики между Казахстаном и Великобританией.

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