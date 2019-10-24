Опубликовано видео поездки Елбасы в Японию
В Токио Назарбаев был несколько дней.
22 октября в Токио состоялась церемония интронизации императора Японии Нарухито. В ней приняли участие представители более чем из 175 стран мира. Среди них присутствовал и Елбасы по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz.
В Instagrame Нурсултана Назарбаева разместили видеоролик насыщенной поездки.
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Елбасының Жапонияға жасаған сапары бойынша қорытынды бейнеролик Видеоролик по итогам визита Елбасы в Японию
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За несколько дней, с 21 по 23 октября, Назарбаев провел переговоры с рядом государственных лиц, получил звание Почетного доктора Университета Цукуба и ознакомился с проектом правительства Японии по оказанию технической помощи.
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