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Опубликовано видео поездки Елбасы в Японию

В Токио Назарбаев был несколько дней.

Фото : сайт Елбасы24 октября 2019, 17:16

22 октября в Токио состоялась церемония интронизации императора Японии Нарухито. В ней приняли участие представители более чем из 175 стран мира. Среди них присутствовал и Елбасы по приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщает Zakon.kz.

В Instagrame Нурсултана Назарбаева разместили видеоролик насыщенной поездки.

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За несколько дней, с 21 по 23 октября, Назарбаев провел переговоры с рядом государственных лиц, получил звание Почетного доктора Университета Цукуба и ознакомился с проектом правительства Японии по оказанию технической помощи.


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