В Нур-Султане стартует мейкатон по изобретению прототипов для инвалидов

Подобное мероприятие проходит в столице Казахстана впервые.

О предстоящем 72-часовом марафоне мейкатона "TOM: Nur-Sultan", на котором будут создавать прототипы, позволяющие делать жизнь людей с ограниченными возможностями проще и лучше, рассказали организаторы этого мероприятия на пресс-конференции в акимате города Нур-Султана, передает корреспондент Zakon.kz.

Как было отмечено, хоть для Казахстана мейкатон не в в новинку, но в городе Нур-Султане подобный марафон проведут впервые. Организован он при поддержке столичного акимата, Молодежного ресурсного центра "Астана жастары" и Ассоциацией друзей Тель-Авивского университета. Всего будет участвовать 7 команд, в которой будет по 5 человек. Соревнования пройдут на Fab Lab Инновационного кластера Назарбаев Университета, который обладает необходимой технической и материальной базой.

Как отметил руководитель Молодежного центра Чингиз Тлеулин, основная задумка заключается во все большем вовлечении молодых людей в изобретательство, росту интереса инновациям.

- Основной посыл в том, чтобы развить интеллектуальный кластер среди молодежи. Допустим, наш Молодежный ресурсный центр в рамках реализации молодежной политики города Нур-Султан часто сталкивается с разными категориями молодежи и мы хотели бы сказать, что научно-исследовательская деятельность, к сожалению, у нас не на том уровне, на котором хотелось бы. Подобные мероприятия, мейкатоны, думаю, что они будут все больше и больше развивать технологии, учитывая, что еще наша основная цель попасть в 30-ку развитых стран мира. Именно благодаря таким инициативам мы сможем в будущем достичь этой цели, - подчеркнул он.

Со своей стороны вице-президент Ассоциации друзей Тель-Авивского университета Сания Арапова поблагодарила власти города за предоставленную возможность провести марафон в Нур-Султане. Она указала на его особую важность и значимости в деле улучшения жизни людей с ограниченными возможностями. Изобретенные на таких мейкатонах технологии чаще всего остаются и помогают инвалидам улучшать свою жизнь.

- В целом, если говорить про процент - более 70% изобретений жизнеспособны. Часть остается людям с ограниченными возможностями, часть - дорабатывают. Например, студенты-медики в Караганде начали со ступенькохода, сделали первую версию, потом усовершенствовали ее. Потом пытаются это вывести на рынок. Наша задача состоит в том, чтобы находить людей, которые могут делать технологии, чтобы потом эти технологии довести до производства, а ребятам - разиваться. То есть мы не даем им рыбу, а даем им удочку, чтобы они учились и могли довести это до ума, - пояснила Арапова.

Заместитель исполнительного директора Казахстанской конфедерации инвалидов Александр Хоркин рассказал, что сегодня он сам является пользователем изобретений.

- Меня ранее приглашали поучаствовать в подобных проектах. Изначально приехал и думаю, что-то ребята молодые и вначале у меня были сомнения. Но они сделали мне перчатку для разработки кисти. В этот раз мы создали группу ребят, которые не могут передвигаться, и смотрю, результаты тоже очень хорошие. Хотелось бы сказать спасибо за предоставленную возможность, побольше бы таких проектов, чтоб люди радовались также как и я, - пожелал он.

На сегодня команды прошли первый этап отбора. На втором этапе они будут работать над своими изобретениями.Это GEAR UP - "Модернизация механических колясок. Добавление электронных дополнений и пятого колеса"; CHAIN - "СhainStep - костыль и обувь анти-гололед"; NUKBTU - "TyndApp - приложение для незрячих. Синхронизация с общественным транспортом (astrabus/citybus), обучение звуковой системе на основе шрифта Брайля"; KEEP GOING - "Электроприставка для кресла-коляски"; HEALTHOCRACY - "Legallipse - дополнение к тренажеру элипс для разминки мышц ног спортсменов с ограниченными возможностями"; DEUX EX MACHINE - "Доступный реабилитационный велотренажер. Реабилитационный аппарат на основе принципа кручения педалей велосипеда, для разработки мышц и суставов парализованных нижних конечностей"; ЖАРДЕМ - "Усовершенствование электрической инвалидной коляски с дополнительными многофункциональными опциями".

На обоих этапах команды сопровождаются консультированием нидноуэров, людей с ограниченными возможностями, для которых изобретаются прототипы.

Оксана Скибан, Нур-Султан

