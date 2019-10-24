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Подписан Договор между Правительством Республики Беларусь и АО "БРК-Лизинг"

АО "БРК-Лизинг" включено в перечень лизинговых компаний - нерезидентов Беларуси, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.

Фото : АО "БРК-Лизинг"24 октября 2019, 17:36

24 октября на площадке казахстанско-белорусского форума подписан договор между правительством Республики Беларусь и АО "БРК-Лизинг" о предоставлении предпринимателям в лизинг предметов лизинга, произведенных в Беларуси, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО "БРК-Лизинг".

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №475 от 20 июля 2019 года АО "БРК-Лизинг" включено в перечень лизинговых компаний - нерезидентов Республики Беларусь, которым осуществляется компенсация лизинговых платежей.

Подписание Договора позволит компенсировать часть лизинговых платежей казахстанским предпринимателям при приобретении белорусской техники и оборудования, а также позволит расширить товарооборот между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан.

АО "БРК-Лизинг" - дочерняя организация АО "Банк Развития Казахстана", входит в структуру Национального управляющего холдинга "Байтерек". Компания предоставляет лизинговое финансирование для реализации инвестиционных проектов в рамках государственных программ и коммерческого финансирования.


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