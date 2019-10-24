В результате работы системы платных парковок за три года в бюджет поступило 1,7 млрд тенге.

В Алматы на 622 млн тенге оштрафовали автовладельцев за неправильную парковку, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу "А-Паркинг".

В результате работы системы платных парковок в бюджет за 2016-2019 годы поступило 1,7 млрд тенге, из которых 561 млн – налоговые отчисления, 267 млн – платежи за парковочные места, 247 млн – обязательные платежи государству. Косвенный эффект от деятельности проекта – 622 млн тенге поступило в бюджет города в виде штрафов.

По словам директора "А-Паркинг" Марата Принбекова, за период с 2016 по 2019 год увеличилась оборачиваемость машиномест, сейчас автомобиль занимает одно парковочное место в течение 1,5 часов.

- Это означает, что люди перестали оставлять машину надолго без особой на это необходимости, и среднее время стоянки уменьшилось на 50%, а доступность парковочных мест выросла вдвое. Существенно, на 15%, снизилось количество транспорта в центре города, сократилось количество нарушений правил парковки. Упорядочение парковочного пространства способствовало тому, что в зонах платной парковки скорость движения выросла в целом на 12%, - сказал Марат Принбеков.

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