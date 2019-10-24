Горячий асфальт утаптывают ногами в Уральске

Вместо техники используют рабочего в специальных "тапках".

Горячий асфальт укладывают на улицах Уральска, используя вместо техники рабочего в специальных "тапках". Так работает дорожная фирма депутата области, который выиграл тендер на ямочный ремонт. Акимат города одобряет такой способ освоения бюджетных средств, пишет "Уральская неделя".

Необычную картину запечатлел прохожий в Уральске. На его глазах дорожные работники укладывали горячий асфальт, используя не спецтехнику, а рабочего, обутого в самодельные "тапки" из фанеры.

Прохожий снял эту картину на видео и выложил это в социальных сетях. Судя по видео, события происходят на пересечении улицы Алмазова и проспекта Назарбаева, на пешеходном переходе в районе остановки "Юбилейная".

Выяснилось, что работы на этом участке выполняют работники ТОО "Айдана", гендиректором которого является Аветик Амирханян, депутат областного маслихата. В этом году его фирма выиграла тендер на ямочный ремонт в городе Уральск.

Выяснилось, что городские власти в курсе такого ямочного ремонта. Акимат города не имеет претензий к подрядчику, и, более того, одобряет такой способ освоения бюджетных средств. Айдар Менеев, начальник отдела автомобильных дорог акимата г. Уральска, сообщил:

— Как пояснили в подрядной организации, у них в тот день сломалась виброплита, поэтому, чтобы время не терять, было принято такое решение.

Фирма Аветика Амирханяна уже не первый год входит в список строительных компаний, получающих господряды на дорожные работы в Уральске. В декабре 2017 года фирма депутата Аветика Амирханяна была уличена в том, что горячий асфальт укладывался в снег. А еще ранее, в 2015 году, экономический суд признавал ТОО "Айдана" недобросовестным участником государственных закупок.

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