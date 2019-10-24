Казахстан и Беларусь укрепляют сотрудничество

Организаторами диалоговой площадки выступило Министерство иностранных дел Республики Казахстан и АО "НК "KAZAKH INVEST".

В рамках официального визита Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в Казахстан в г. Нур-Султане состоялся Казахстанско-белорусский бизнес-форум, передает Zakon.kz.

В данном мероприятии приняли участие Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, Первый Заместитель Премьер-Министра Беларуси Александр Турчин, а также более 200 представителей официальных и деловых кругов двух стран.

Организаторами диалоговой площадки выступило Министерство иностранных дел Республики Казахстан и АО "НК "KAZAKH INVEST".

На полях форума особое внимание стороны уделили вопросам дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран и практических аспектов ведения бизнеса. Вместе с тем, были обсуждены перспективы и задачи, стоящие перед предпринимательским сообществом, а также установлены новые контакты между бизнес-структурами Казахстана и Беларуси.

Участники мероприятия отметили обоюдное стремление к укреплению взаимодействия в области реализации инвестиционной политики. В ходе пленарных заседаний с докладом выступили Министр промышленности Республики Беларусь Павел Утюпин, Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Тимур Токтабай, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Международного финансового центра "Астана", ОАО "Промагролизинг".

В своем приветственном слове Заместитель главы кабинета министров Казахстана Роман Скляр рассказал о перспективах инвестиционного сотрудничества и имеющихся инструментов привлечения инвесторов, а также новых возможностях экономического взаимодействия Казахстана и Беларуси.

- На сегодня мы уже имеем в активе ряд проектов в сфере промышленной кооперации. В городах Семей и Костанай ведется работа по сборки тракторов Минского тракторного завода "Беларусь", а также производство грузовых прицепов "МАЗ" и самоходных зерноуборочных комбайнов "Essil" на базе АО "АгромашХолдинг KZ". Считаю, что таких проектов должно быть больше. Для этого государство готово оказывать активную поддержку иностранным инвесторам, - отметил Роман Скляр.

Вместе с тем, Первый Заместитель Премьер-Министра Беларуси Александр Турчин отметил заинтересованность белорусских бизнесменов в активном сотрудничестве с местными предпринимателями, развитии двусторонней торговли и совместной реализации инвестиционной политики.

По итогам форума стороны подписали 15 соглашений на общую сумму $75 млн в отраслях машиностроения, агропромышленного комплекса и фармацевтики.

Стоит отметить, что с момента обретения Независимости и по настоящее время Беларусь является одним из ведущих партнеров Казахстана на мировой арене. Важным импульсом, придавшим в последние годы отношениям двух государств стратегический характер, является их участие в деятельности Евразийского Экономического Союза.

Договорно-правовая база казахстанско-белорусского сотрудничества насчитывает более 70 договоров и соглашений в различных сферах социально-экономических и стратегических отношений.

Сегодня создана и эффективно функционирует Межправительственная казахстанско-белорусская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству.

Следует отметить, что за период с 2005 по 2 кв. 2019 гг. валовой приток иностранных инвестиций из Белоруссии в Казахстан составил около $1 млрд.

По итогам 2018 года торговый оборот между Казахстаном и Беларуси составил порядка $712 млн. Экспорт Казахстана в Белоруссию составил $105 млн.

Основными импортируемые товары из Белоруссии: продукты животного и растительного происхождения, минеральные и кожевенные продукты, текстильные изделия, строительные материалы, товары народного потребления, древесина бумажные изделия, транспортные средства и комплектующие, топливно-энергетические товары.

Основные экспортируемые товары: товары химической промышлености, металлы и изделия из них, древесина и лесоматериалы, обувные и головные изделия, продукты животного и растительного происхождения, минеральные продукты, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них.

В настоящее время в Казахстане успешно действует около 350 предприятий с участием белорусского капитала.

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