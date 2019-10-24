Хорошо, что я сюда попала – пациентка рассказала о лечении в Талгарской больнице

Талгарская центральная районная больница была построена по программе "100 школ, 100 больниц" в 2011 году.

Талгарская центральная районная больница – одна из крупных больниц Алматинской области. Здесь есть шесть отделений на 240 коек. Корреспондент Zakon.kz решил узнать, как проходит лечение в больнице и увидеть своими глазами палаты и отделения.

Талгарская центральная районная больница была построена по программе "100 школ, 100 больниц" в 2011 году. Директор ГКП на ПХВ "Талгарская ЦРБ" Нурлан Габбасович Кульсеитов рассказал о медицинском учреждении.

- Больница развернута на 240 коек, есть шесть отделений, раньше было 5, мы отдельно развернули травматологию на 20 мест. Там проводятся все виды травматологических операций, также мы развернули травм пункт. Раньше с травмами отправляли в другие больницы, теперь мы здесь оказываем помощь, лечим, и пациенты тут же проходят реабилитацию. У нас есть прекрасная стоматология, где бесплатно лечат детей и беременных. Так же у нас есть нейро-инсультное отделение. У нас есть хороший компьютерный томограф на 64 среза. Областное управление здравоохранения после нашей прошлогодней заявки купил нам новый рентген аппарат, американского производства. Мы подготовили кабинет, пультовую, сделали баритовую штукатурку. Мы располагаем семью аппаратами УЗИ, два из них используем для выявления пороков у плода на ранних стадиях беременности, - поделился Нурлан Кульсеитов.

В кабинете у директора на видном месте расположена доска с показателями за 2018 и 2019 год.

- Ежеквартально мы подводим итоги. То, что помечено красным – это над чем надо работать. Материнской смертности у нас не было ни разу за девять лет. Младенческая смертность повысилась: по критерию живорожденности мы выхаживаем недоношенных детей 500-граммовых, в основном, смертность представлена этими малышами. Увеличилось количество онкобольных. Чаще всего заболевают женщины – рак молочной железы, - объяснил директор больницы.

Врачебные кабинеты и палаты оснащены необходимым оборудованием. При входе в больницу, как и в любой поликлинике, есть указатели трех цветов: зеленый – не требует срочной госпитализации, желтая – требует срочной медицинской помощи, красная – экстренная медпомощь.

На входе встречает медсестра, которая при необходимости на месте может оценить состояние пациента и определить помощь какой срочности ему необходимо оказать.

Два месяца назад в больнице начал функционировать новый рентген аппарат американского производства. Также имеется томограф, который был куплен за счет бюджета Министерства здравоохранения пять лет назад. В детском отделении есть комнаты для игр и развития. Помимо этого есть отдельная столовая в каждом отделении с четырехразовым питанием.

Мы решили узнать об уровне оказываемой помощи у пациентов.

- Я сюда пришла в таком состоянии, что глаза не могла открыть. У меня был острый цистит. Спасибо большое нашим врачам, меня быстро поставили на ноги. Здесь хорошо кормят, чисто, приходят убирать два раза в день. Утром приходят врачи, интересуются состоянием. Хорошо, что я сюда попала, - рассказала пациентка, жительница Талгара Гульвану Гатаулина.

Из последних обновлений в больнице появились новые теплообменники.

- Наша котельная работает на газе: две печи на газе, одна на жидком топливе (резервная). В случае отключения энергии, автоматически включается генератор. Запас жидкого топлива хватит на месяц. Во время строительства поставили для горячей воды теплообменники производительностью 200, ее не хватает. Горячая вода при такой работе выходит 25-30 градусов. По всей системе она практически холодная. Мы за счет собственных средств на портале купили два теплообменника производительностью 1200. Сегодня закончили установку, сейчас проходит испытание их, проверяем швы, насосы, чтобы нигде не произошло аварии. Если течи нет, то с завтрашнего утра начинаем запускать воду по блокам: сначала прачечная, затем пищеблок. В течение двух недель мы планируем запустить горячую воду по всей территории больницы, - рассказал главный специалист по хозяйственным вопросам Николай Вайзиди.

Помимо медицинского оснащения, территория больницы усажена цветами и деревьями. Уход за каждым участком принадлежит каждому из отделений.

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