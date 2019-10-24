Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Об опасности куриного бульона рассказал диетолог

Даже для бульона есть ряд противопоказаний.

Фото : pixabay.com24 октября 2019, 19:15

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, в чем заключаются польза и вред куриного бульона и кому нельзя его употреблять, пишет РИА Новости.

По ее словам, в бульон из курицы переходит много необходимых организму веществ, включая полезные для иммунитета аминокислоты.

- В курином бульоне содержится L-карнитин — вещество, обеспечивающее транспорт жирных кислот в жизненно важные органы. Благодаря этому они начинают эффективнее работать, производить энергию и усваивать питательные вещества. В отвар также часто добавляют специи, которые улучшают отхаркивающее действие, повышают прилив крови к слизистым, что способствует улучшенной работе иммунитета. Специи выполняют и разогревающую функцию, — рассказала диетолог.

Но из-за изменившихся условий содержания кур бульон из магазинного птичьего мяса не так полезен, как раньше, считает Соломатина.

- Употреблять бульон, приготовленный с ними, не рекомендуется, особенно это относится к первому отвару, который следует слить, - подчеркнула врач.

Она порекомендовала вместо этого использовать для готовки второй отвар, хотя в нем содержится меньше питательных веществ.

- Если у вас и получится приготовить крепкий бульон, то его нельзя употреблять людям при мочекаменной болезни, панкреатите и подагре, — отметила врач.

Соломатина добавила, что бульон второго отвара в любом случае является хорошим средством для восстановления организма после заболевания.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты