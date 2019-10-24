В ЗКО начнут проводить "Час предпринимателя"

Уже состоялось первое такое мероприятие.

Каждый последний четверг месяца в Западно-Казахстанской области будет проводиться "Час предпринимателя". Под руководством первого заместителя акима области Мухтара Манкеева состоялось первое такое мероприятие, в котором приняли участие представители бизнеса, банков второго уровня и фонда развития предпринимательства "Даму", передает Zakon.kz.

Малый и средний бизнес всегда находится в фокусе внимания властей по вполне понятным причинам. От развития этого сектора во многом зависит экономическая и социальная стабильность государства. Благодаря улучшению условий развития малого и среднего предпринимательства будут успешно решаться такие важные социальные задачи, как снижение уровня безработицы и борьба с бедностью.

Какие проекты реализуются в регионе, каким образом осуществляется государственная поддержка представителей малого и среднего бизнеса, а также, с какими проблемами сталкиваются предприниматели области, эти вопросы обсуждались на встрече представителей бизнеса и банков второго уровня на площадке фонда "Даму". Как отметил первый замакима области Мухтар Манкеев, место встречи выбрано не случайно, ведь в фонде "Даму" сейчас аккумулированы практически все финансовые инструменты по поддержке и развитию бизнеса. Представители девяти банков второго уровня г.Уральска в течение одного часа проконсультировали всех индивидуальных предпринимателей, обратившихся в этот день к ним за консультацией.

– "Час предпринимателя" отличная возможность для любого бизнесмена озвучить свои проблемные моменты в бизнесе, посоветоваться, какими мерами государственной поддержки воспользоваться, получить консультации специалистов по всем интересующим вопросам. Бизнесмен сможет сэкономить свои материальные ресурсы и время хождения по банкам с целью получения кредита на открытие или развитие бизнеса. Сегодня существует большое количество видов государственной поддержки, и узнать обо всех механизмах и разобраться в них предпринимателю бывает непросто. Именно с этой целью – облегчить ведение бизнеса предпринимателю – и решили организовать "Час предпринимателя", так как в течение одного часа в одном месте можно получить весь спектр услуг, консультаций и встреч для качественного развития дела, – сказал М.Манкеев.

Доступность финансовых средств для открытия и развития действующего бизнеса наглядно продемонстрирована в продвижении государственной программы "Экономика простых вещей", в рамках которой в регионе уже разработаны 115 проектов на общую сумму 94,127 миллиарда тенге. Из них одобрено 37 проектов на сумму 2 248 миллионов тенге, на рассмотрении 16 проектов на сумму 1 927 млн. тенге.

Основными потенциальными участниками программы "Экономика простых вещей" в ЗКО выступают субъекты сельского хозяйства, а также предприятия промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции. Мухтар Манкеев подчеркнул, что каждый "Час предпринимателя" будет проводиться с участием всех сторон бизнеса: представителей государственной власти, банков второго уровня, предпринимателей и операторов финансовых программ "Даму", "Атамекен" и других.

Кстати, в ближайшее время будут организованы и тематические бизнес-завтраки, где пройдет обсуждение потенциала развития малого и среднего бизнеса по отраслям производства.

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