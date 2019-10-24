Елбасы встретился с Надалем и Джоковичем

В столицу Казахстана приехали два легендарных теннисиста.

Нурсултан Назарбаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.

"Нурсултан Назарбаев встретился с теннисными легендами перед благотворительным теннисным матчем в столице Казахстана. Первый Президент Казахстана пожелал им успешной и красивой игры", - написал Айдос Укибай на своей странице в Twitter .

Вечером 24 октября пройдет матч между двумя легендами большого тенниса.

Nursultan Nazarbayev has met with tennis legends @DjokerNole and @RafaelNadal before the charity tennis match in Kazakh capital. The First President of Kazakhstan wished them a successful and beautiful game. pic.twitter.com/SGfVe3BKC0 — Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) October 24, 2019

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