Елбасы встретился с Надалем и Джоковичем

Нурсултан Назарбаев встретился со звездами мирового тенниса Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря Первого Президента РК Айдоса Укибая.

Вечером 24 октября пройдет матч между двумя легендами большого тенниса.

Nursultan Nazarbayev has met with tennis legends @DjokerNole and @RafaelNadal before the charity tennis match in Kazakh capital. The First President of Kazakhstan wished them a successful and beautiful game. pic.twitter.com/SGfVe3BKC0