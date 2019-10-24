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Ребенок упал в колодец на глазах у матери

О его состоянии ничего не сообщается.

Фото : скриншот с видео24 октября 2019, 21:12

В Татарстане ребенок провалился в канализационный колодец на глазах у матери, передает Zakon.kz со ссылкой на НТВ.

Маленький мальчик встал на крышку канализационного люка, которая под его весом перевернулась. Малыш провалился в колодец.

Перепуганная мать бросилась спасать ребенка. На помощь ей пришли прохожие. Совместными усилиями им удалось вытащить мальчика. О его состоянии не сообщается.


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