Ребенок упал в колодец на глазах у матери
О его состоянии ничего не сообщается.
Фото : скриншот с видео24 октября 2019, 21:12
В Татарстане ребенок провалился в канализационный колодец на глазах у матери, передает Zakon.kz со ссылкой на НТВ.
Маленький мальчик встал на крышку канализационного люка, которая под его весом перевернулась. Малыш провалился в колодец.
Перепуганная мать бросилась спасать ребенка. На помощь ей пришли прохожие. Совместными усилиями им удалось вытащить мальчика. О его состоянии не сообщается.
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