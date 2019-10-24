Столичную больницу оштрафовали и подали на нее в суд

Глава государства Касым-Жомарт Токаев ранее подчеркнул неприемлемое аварийное состояние Центральной железнодорожной больницы, капитальный ремонт здания которой не делали 60 лет.

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Нур-Султана Садвакас Байгабулов прокомментировал результаты проверки и принимаемые меры по приостановлению работы Центральной дорожной больницы столицы вследствие грубых нарушений санитарно-эпидемиологических норм, передает ИА "NewTimes.kz".

По данным департамента, проверка по особому порядку этой больницы была проведена еще 13 августа.

"В ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил: в помещениях рваный линолеум, стены и потолки с трещинами и отваливающей штукатуркой, что не позволяли проводить эффективную дезинфекцию и соблюдение стерилизационного режима. В клинической лаборатории не проводилась очистка и дезинфекция систем приточно-вытяжной вентиляции. Клиническая лаборатория для выполнения паразитологических исследований не имеет разрешения на работу с микроорганизмами I-IV групп патогенности и гельминтами; контактные по энтеробиозу не обследовались", — говорится в сообщении.

По словам Садвакаса Байгабулова, при выявлении больных туберкулезом, а также в случае смерти от туберкулеза больных, не состоявших при жизни на учете, не заполнялись экстренные извещения.

"Не проводился комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий при установлении диагноза активной формы туберкулеза у больных, находящихся на лечении в пульмонологическом отделении. За выявленные нарушения на Центральную дорожную больницу наложен штраф в размере 1 600 МРП, или около 4 млн тенге (оплачен по сокращенной форме), выдано предписание об устранении нарушений", — говорится в сообщении.

3 октября была проведена проверка по исполнению предписания. Однако из шести пунктов предписания два грубых нарушения не были устранены. По результатам проверки по статье 462 (часть 3) составлен протокол, предусматривающий штраф с приостановлением деятельности. Материалы переданы в межрайонный административный суд Нур-Султана.

"Первое судебное заседание, назначенное на 15 октября 2019 года, было отложено на позднее время. Следующее заседание состоялось 23 октября 2019 года, на котором также судьей не было принято решение", — говорится в сообщении.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы подчеркнул неприемлемое аварийное состояние Центральной железнодорожной больницы, капитальный ремонт здания которой не делали 60 лет.

Аким столицы Алтай Кульгинов во время рабочего объезда посетил Центральную железнодорожную больницу и городской онкоцентр. Тогда сообщалось, что изношенность оборудования здания составляет не менее 40%, проведение капремонта больницы нецелесообразно.

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