Казахстан одолел Голландию на отборочном матче ЧМ-2020 по футзалу

Победу принесли гол вратаря и хэт-трик защитника.

Сборная Казахстана по футзалу одержала разгромную победу и во втором матче отборочного раунда чемпионата мира, который пройдет в 2020 году в Литве, сообщает Vesti.kz.

24 октября подопечные Кака встречались с командой Голландии и разгромили ее со счетом 5:0. Авторами мячей у победителей стали голкипер сборной Казахстана Игита, нападающий Арнольд Кнауб, а также защитник Дуглас, оформивший хет-рик. Подробнее со статистикой матча можно ознакомиться здесь.

Заключительный матч группы 5, розыгрыш которой проходит в Румынии, сборная Казахстана сыграет 26 октября против хозяйки паркета.

В стартовой игре казахстанцы разгромили сборную Албании со счетом 4:0 и лидируют в группе с шестью очками.

Чемпионат мира по футзалу

Основной раунд

Нидерланды - Казахстан 0:5

Голы: Дуглас - Негрейрос, 1 (0:1); Игита - Лейте, 15 (0:2); Дуглас - Негрейрос, 21 (0:3); Дуглас - Негрейрос, 35 (0:4); Кнауб, 40 (0:5)

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