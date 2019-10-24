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Лукашенко в Нур-Султане возложил цветы к монументу "Отан қорғаушылар"

В честь приезда Александра Лукашенко город украсили казахстанскими флагами и белорусским триколором.

Фото : скриншот с видео24 октября 2019, 21:55

Казахстан с официальным визитом посетил Президент Беларуси, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

В честь приезда Александра Лукашенко город украсили казахстанскими флагами и белорусским триколором. А самого лидера страны встречали в лучших национальных традициях.

Сразу же по прилету Александр Лукашенко отправился к монументу "Отан қорғаушылар". Там состоялась торжественная церемония возложения цветов к Вечному огню. В сопровождении почетного караула белорусский лидер отдал дань уважению подвигу солдат Победы и почтил память героев, которые не вернулись с полей боевых сражений в далеких сороковых.

Предстоящая 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне - это общий праздник для Казахстана и Беларуси. Ее бок о бок ковали фронтовики обеих стран. После окончания церемонии возложения, президентский духовой оркестр исполнил гимны двух республик.


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