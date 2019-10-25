Названа возможная причина взрыва цистерны в Павлодаре

О состоянии пострадавшего рассказали врачи.

В павлодарской больнице остается один пострадавший при взрыве автоцистерны. Медики оценивают его состояние как средней тяжести. У мужчины множественные переломы, его готовят к операции. Между тем очевидцы ЧП говорят: большая удача, что все произошло в конце рабочего дня, иначе жертв было бы гораздо больше, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Александр Савиных, очевидец:

– Как раз в 6 часов заканчивалась смена рабочая. Пошел переодеваться, и потом в ушах звон. Поворачиваюсь – на меня летит входная дверь. Хорошо, стул стоял, меня прикрыл, так бы мне сегодня в больнице пришлось лечиться.

По факту взрыва полицейские начали досудебное расследование. Как выяснилось, погибший и пострадавший занимались ремонтом 30-тонной автоцистерны, в которой перевозили солярку. Видимо, емкость плохо промыли и в ней остались пары топлива. Искра от "болгарки", скорее всего, и вызвала мощный взрыв. Ударной волной выбила ворота бокса, после чего обрушилась крыша на площади в 250 квадратных метров.

Разорванное на части тело 42-летнего токаря выбросило на улицу. Его напарника едва не раздавили рухнувшие бетонные плиты. 51-летнего мужчину экстренно доставили в больницу. Медики сообщили: он в сознании, но говорить с журналистами отказывается.

Кенес Акильжанов, зав. отделением политравмы Павлодарской городской больницы №1:

– Пациент доставлен в тяжелом состоянии с травмами костей таза, черепно-мозговой травмой. При поступлении проведены противошоковые мероприятия, состояние больного стабилизировано. На данный момент состояние средней степени тяжести, продолжаются лечебно-диагностические мероприятия, пациент готовится к операции.

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