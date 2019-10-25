В бутиках на барахолке Тараза живут восемь семей

При этом ремонт в торговом павильоне, вдруг ставшем жилым, продолжается.

В Таразе прямо на вещевом рынке обнаружили общежитие. На всех один душ, общая столовая и никакой регистрации. Жильцы признаются: ютятся здесь, потому что больше негде. Ну а владельцы рынка уверяют: о том, что в их бутиках живут люди, слышат впервые. И делать с этим ничего не планируют, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Небольшие комнаты раньше были обычными торговыми бутиками. По документам здесь все так же можно приобрести одежду или другие бытовые товары. Однако на самом деле вместо товаров – диваны и стулья. В столь необычное общежитие уже успели заселиться восемь семей. О своей жизни говорят неохотно.

Курман Шонатаев:

– С 12-го числа живем. Платим по-разному, кто 15, кто 10 тысяч, смотря какая комната маленькая. В моей комнате пока условий особых нет.

Еще больше здесь не рады журналистам охранники. Однако удается узнать, что тут есть одно-, двух- и трехкомнатные апартаменты. На всех одна столовая, общий душ и туалет. Получается, готовили помещения основательно. А вот владельцы рынка говорят, они не в курсе, что давно стали владельцами «жилого комплекса».

Николай Таранов, директор рынка:

– То, что там живут люди семьями, это, конечно, нехорошо. Так что все… срок договора, потому что раньше срока договора мы юридически не имеем права расторгнуть, людей то есть выгнать на улицу, так скажем.

Сам рынок находится на выезде из города и особой популярностью ни у предпринимателей, ни у покупателей не пользуется. Поэтому стоит полупустой. Сюда уже успели наведаться чиновники и проверить, как живут семьи, среди которых нашлись даже многодетные. Серьезных нарушений не нашли. Там, мол, и вода, и отопление, и условия для приготовления горячей пищи есть. Осталось лишь разобраться с документами.

Гульбахрам Дуйсекеева, пресс-секретарь акима г. Тараза:

– Здесь только одна загвоздка – неправильное целевое назначение. Нужно было оформить помещения как хостел или общежитие. Тогда все будет правильно.

Проверки на рынке продолжаются, а его директор уже заявил, что, как только закончится срок, договоры с арендаторами расторгнут. При этом ремонт в торговом павильоне, вдруг ставшем жилым, продолжается.

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