Бюджет развязки на "Алтын Орде" пересмотрят

Это связано с подорожанием строительных материалов

В национальной компании "Казавтожол" сообщили, что возведение транспортного узла затягивается из-за конфликта районного акимата и подрядчиков с владельцами бизнес-объектов, которые находятся на месте строительства. В ближайшее время экспертная группа должна провести мониторинг рынка и дать свое заключение, передает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Большую стройку крупной развязки близ рынка "Алтын Орда" начали почти два года назад. По задумке проектировщиков транспортный узел должен полностью разгрузить участок по проспекту Райымбека между жилым комплексом "Асыл Арман" в Алматинской области и 7-ой городской клинической больницей в микрорайоне Калкаман Алматы. Но строительство важного объекта затягивается. В результате на этом отрезке автодороги - постоянные пробки в обоих направлениях.

- Выезжаем с работы в 7:30 вечера и домой приезжаем только в 11 вечера, стройка эта бесконечная. Ученики в школу опаздывают постоянно, приходится рано просыпаться. Тянут и тянут это все.

- Из-за пробок я вынуждена ездить на автобусах и маршрутках. Потому что стоять часами я не могу, а если еще стоять часами, то вообще нервы не выдерживают, быстрей бы сделали вот эту вот развязку - было бы шикарно, наверное.

- 1-2 часа у нас занимает, чтобы проехать через "Алтын Орду", не едем вообще, стоим просто, дорога вся забита. Устали мы уже, нам такой новый мост не нужен пусть лучше тогда старую дорогу вернут, чем так мучится.

Но в нацкомпании "Казавтожол", которая выступает заказчиком проекта, заявили, что строительство развязки затягивается из-за конфликта подрядчика и районного акимата с владельцами автозаправочных станций и рынков. Предпринимателей не устроила сумма компенсации, которая заложена на выкуп земель, и они подали в суд. Решение районного суда фактически дало право на снос и выплаты, но местные власти и бизнесмены обменялись апелляциями в областной и Верховный суд. Работы снова пришлось приостановить.

Одна из двух заправочных станций стала главным препятствием на пути к завершению строительства. Владелец отказывается продавать собственность за предложенную компенсацию и по неофициальным данным запрашивает ровно в 2 раза больше. На сегодняшний день работы завершены на 70 процентов.

Пока стороны пытаются отстоять свои права в судах, цены на строительные материалы заметно подорожали, заявляют в компании "Казавтожол". Битум, щебень, цемент и все остальное в этом году купить по стоимости, заложенной в смете 2017-го, не получится. Скорее всего, бюджет, который был утвержден для реализации проекта, придется пересмотреть, а это снова займет какое-то время.

- Цены, которые заложенные на время проектирования и на время заключения договора с подрядчиком в 2 раза уже выше по сравнению с тем временем. По битуму, по арматуре стали дороже, а также цемент, щебень и весь основной материал на дорожно-строительные работы, - сообщил Нурхат Акылтаев, заместитель директора алматинского областного филиала национальной компании "Казавтожол".

Строительством развязки сейчас занимаются около 200 человек, задействовано 50 единиц спецтехники. Расширять дорогу около "Алтын орды" планируют до 10 полос. По плану этот объект обещали сдать к 2021 году.

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