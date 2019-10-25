Полмиллиона резюме юристов, экономистов и программистов пылятся на бирже труда

50-60% не берут на работу из-за возраста.

Почти полмиллиона казахстанцев не могут найти работу. Большая часть – это дипломированные юристы, финансисты, экономисты и программисты. Их резюме остались невостребованными на электронной бирже труда. Число безработных подсчитали аналитики Центра развития трудовых ресурсов. Картина не утешает. С каждым годом найти хорошего специалиста становится сложнее. Требования растут как у сотрудников, так и у работодателей, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Высшее образование, большой стаж и хорошие рекомендации не помогли Аскару Молдахметову трудоустроиться. Дипломированный финансист-экономист уже 6 лет официально безработный. За плечами руководящие должности в крупных корпорациях. Но и это не спасает. Говорит, любые заслуги меркнут перед возрастом. В этом году мужчине 57.

Аскар Молдахметов:

– 50-60% не берут на работу из-за возраста. Остальные – я считаю, у нас существует такой критерий, где обязательно за вас должен кто-то сказать слово. Повышение квалификации было по бухгалтерии. Общаясь со всеми своими сокурсниками, которые обучались, никто из них на сегодня не работает. У нас нет завтрашнего дня.

Резюме Аскара осталось невостребованным на электронной бирже труда. Безработных экономистов и финансистов тут больше полутора тысяч. Найти постоянную работу не могут и около 2500 юристов. Неустроенными оказались техники-программисты и техники-технологи. Аналитики поясняют: причина в предложениях, которые, как известно, не всегда соответствуют спросу.

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Дмитрий Шумеков, директор департамента прогнозирования трудовых ресурсов АО "ЦРТР":

– Структура безработных у нас в целом отражает сложившуюся структуру занятости. Труд рассматривается как количество труда и цена за него. То есть здесь мы сталкиваемся с проблемой, что у нас может быть много безработных программистов и большая потребность в программистах, но зарплата предлагаемая, она не равновесная.

В итоге 450 тысяч казахстанцев числятся в списке безработных. И если юристов и финансистов в стране в избытке, то учителей, фельдшеров и поваров, напротив, не хватает. С кадровым дефицитом аналитики предлагают бороться на высшем уровне. Уверяют, стране давно необходим плановый подход к подготовке специалистов.

Максим Лариошин, профориентолог:

– Сколько получает педагог? Копейки. А мы живем в эпоху капитализма, нам нужны деньги. Мы стремимся к тому, чтобы пойти на профессию, где платят большие деньги, и это замкнутый круг. Если бы мы были в плановой экономике, то все очень просто, то есть государство ставит четкий план. Что мы планируем заняться этим-этим, пожалуйста, нам нужны такие специалисты, даем эту информацию в вузы, они обучают, но сейчас же не так.

К слову, больше всего безработных живет в Туркестанской области. За последние три месяца свои резюме на электронной бирже труда разместили почти 10 500 человек. Немногим меньше – в Мангистауской и Карагандинской областях.

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