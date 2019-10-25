"Астана" пропустила шесть мячей от "АЗ Алкмара"

Команда проиграла третий матч подряд в группе Лиги Европы.

Казахстанская "Астана" крупно проиграла голландскому "АЗ Алкмару" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы, пишет Vesti.kz.

Встреча состоялась на стадионе "Карс Джинс" в голландской Гааге и завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев поля. Первый гол был забит на 39-й минуте после того, как Теун Коопмейнерс реализовал пенальти за попадание мяча в руку Дмитрию Шомко. Удвоить свое преимущество футболисты АЗ смогли на 43-й минуте благодаря голу Мирона Боадю.

Во втором тайме "Астана" пропустила еще четыре мяча в свои ворота. На 77-й минуте отличился Калвин Стенгс, на 83-й - Коопмейнерс оформил дубль, причем снова забив с пенальти, на 85-й - Юкинари Сугавара сделал счет 5:0, а на 92-й - Уссама Идрисси довел дело до разгрома.

Уже на 26-й минуте поле из-за травмы покинул капитан команды Ненад Эрич, а в воротах его заменил Александр Мокин.

В параллельном матче английский "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл сербский "Партизан" со счетом 1:0. Единственный мяч был забит на 43-й минуте с пенальти, а его автором стал Антони Марсьяль.

После трех туров "МЮ" с семью очками возглавляет группу. Аз с пятью баллами переместился на второй строчке, а "Партизан" с четырьмя на третью. "Астана", которая пока не смогла набрать очков, занимает последнее, четвертое, место в группе L.

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