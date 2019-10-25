"Барыс" проиграл "Локомотиву" 2:2

При этом команда набрала очки в девятом матче подряд в КХЛ.

Столичный "Барыс" проиграл ярославскому "Локомотиву" в матче регулярного чемпионате КХЛ, сообщает Vesti.kz.

Основной время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. Причем "Барыс" в этой игре вел со счетом 2:0 после того, как на 23-й минуте сначала отличился Алихан Асетов, а менее чем через минуту преимущество казахстанской команды удвоил Роман Старченко.

Однако в этом же периоде хоккеистам "Локомотива" удалось не только отыграться, но и сравнять счет. На 31-й минуте отличился Артур Каюмов, а на 36-й - Степан Санников. В овертайме победу "Локомотиву" на первой минуте принес Рушан Рафиков.

Таким образом, "Барыс" прервал серию побед из двух матчей, но при этом набрал очки в девятой игре подряд. С 29-ю баллами казахстанская команда находится на втором месте в дивизионе Чернышева, уступая лидерство омскому "Авангарду" только по дополнительным показателям.

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