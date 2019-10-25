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"Астана" после разгрома от "АЗ Алкмар" установила исторический антирекорд

Ранее самым крупным поражением столичной команды был результат 0:5.

Фото : sports.kz25 октября 2019, 01:39

Столичная "Астана", уступив голландскому АЗ со счетом - 0:6, установила антирекорд в своей истории, сообщает KazFootball.kz.

Ранее самым крупным поражением столичной команды был результат 0:5. С таким счетом "Астана" проигрывала трижды. 26 мая 2011 года, тогда еще "Локомотив" был разгромлен "Иртышом" в Павлодаре. Спустя два года, 11 июля 2013 года в Лиге Европы "Астана" в Бургасе была разгромлена болгарским "Ботевым", у руля которого стоял Станимир Стоилов. Третье поражение случилось 16 августа 2017 года, когда в Глазго "Селтик" смял "Астану".

Поражение "Астаны" от голландского АЗ стало самым крупным в истории столичной команды.


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