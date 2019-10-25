Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Третий раз за неделю в Алматы пробило теплотрассу

Более 40 домов остались без воды.

Фото : скриншот с видео25 октября 2019, 01:39

В Алматы на одной из улиц забил фонтан кипятка. В городе снова прорвало теплотрассу. Это уже третий случай за последнюю неделю. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Причина все та же. В городе свыше 700 километров труб нуждаются в замене, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Огромный фонтан горячей воды напугал автолюбителей. Они стали спешно объезжать место порыва. Но горячее представление длилось недолго. По прибытию аварийная бригада отключила подачу воды и принялась устранять поломку. Больше 40 домов осталось без отопления. Включить его специалисты пообещали к полуночи. В компании поясняют, частые порывы – это следствие износа. Больше 60% теплотрассы в Алматы уже давно отслужила свой срок.

Ян Гирин, официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ г. Алматы:

– Эта труба была введена в эксплуатацию в 71-м году, представьте, сколько лет она уже отработала. Тем более что такие трубы рассчитаны на 25 лет службы. Летом она успешно прошла гидравлические испытания, но, к сожалению, дала сбой.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты