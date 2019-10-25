Третий раз за неделю в Алматы пробило теплотрассу

Более 40 домов остались без воды.

В Алматы на одной из улиц забил фонтан кипятка. В городе снова прорвало теплотрассу. Это уже третий случай за последнюю неделю. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. Причина все та же. В городе свыше 700 километров труб нуждаются в замене, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Огромный фонтан горячей воды напугал автолюбителей. Они стали спешно объезжать место порыва. Но горячее представление длилось недолго. По прибытию аварийная бригада отключила подачу воды и принялась устранять поломку. Больше 40 домов осталось без отопления. Включить его специалисты пообещали к полуночи. В компании поясняют, частые порывы – это следствие износа. Больше 60% теплотрассы в Алматы уже давно отслужила свой срок.

Ян Гирин, официальный представитель предприятий теплоэнергокомплекса и ЖКХ г. Алматы:

– Эта труба была введена в эксплуатацию в 71-м году, представьте, сколько лет она уже отработала. Тем более что такие трубы рассчитаны на 25 лет службы. Летом она успешно прошла гидравлические испытания, но, к сожалению, дала сбой.

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