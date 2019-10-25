Роботов на складах Арыси использовать нельзя - эксперт

Подобная операция в Болгарии при меньших площадях заняла восемь месяцев, при этом погибли два человека.

Не торопиться и не использовать роботов - рекомендации по ликвидации последствий ЧП в Арыси дали эксперты из США. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

Отряд быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов организации "Golden West" осмотрел техническую территорию воинской части и специальный полигон. Там сейчас казахстанские военные уничтожают фрагменты неразорвавшихся снарядов. Подобная операция в Болгарии при меньших площадях заняла восемь месяцев, при этом погибли два человека. Член отряда Марк Тобайос отметил, что казахстанцы грамотно подготовили площадку для обезвреживания.

- Моя главная рекомендация правительству - дать военным время и не торопить их. Тогда все будет сделано. Казахстанские военные справляются сами. Эта работа должна проводиться именно людскими ресурсами. Использование робототехнических средств недопустимо, - сказал член отряда быстрого реагирования по обезвреживанию боеприпасов Марк Тобайос.

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